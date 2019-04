Numeri record anche al FlexoDay Sud 2019

Circa 220 partecipanti alla nona edizione del FlexoDay Sud in programma il 3 Aprile scorso a Vietri Sul Mare (SA), un convengo tecnico che è diventato nel tempo un appuntamento di

riferimento per il mondo della stampa flessografica del Sud d’Italia, in sinergia con l’evento

bolognese di cui riprende e ripresenta alcune delle principali relazioni.

I lavori, moderati dal coordinatore del Comitato Tecnico di ATIF Egidio Scotini, sono stati aperti dall’intervento del Presidente di ATIF Marco Gambardella, che ha presentato gli scenari economici del settore e illustrato i fronti su cui l’Associazione è impegnata: dai molteplici progetti per la formazione (ATIF Academy, Laboratorio in fabbrica e MATESPACK) alla partecipazione attiva dell’Associazione sui tavoli internazionali (con FTA Europe e FTA USA) e sul tema della sostenibilità.

Le novità rispetto all’edizione bolognese hanno riguardato la presentazione della testimonianza di due studenti e di un docente del MATESPACK, master in MAteriali e TEcnologie Sostenibili per PACKaging Polimerici e Cellulosici promosso da ATIF con L’Università degli Studi di Salerno e dedicato alle nuove leve dell’industria del packaging; l’intervento dello stampatore Polipack che ha illustrato la sua partecipazione all’iniziativa Laboratorio in fabbrica, un progetto sperimentale di percorso formativo sviluppato da ATIF che ha coinvolto in questa prima fase 3 aziende: una del Nord, una del Centro e una

del Sud.

Come a Bologna, il Comitato Tecnico di ATIF ha voluto illustrare anche al pubblico del FlexoDay Sud 2109 il nuovo importante documento sui rulli anilox nel processo di stampa e le attività svolte nel Centro Tecnologico ATIF di Como (CTA), con la messa a punto della macchina flessografica in dotazione secondo le specifiche tecniche dell’Associazione.

Al completo gli sponsor che hanno sostenuto anche l’evento di Bologna (DuPont, Rossini e Uteco) con l’aggiunta di Sun Chemical che ha voluto fornire un interessante contributo sul tema degli inchiostri sostenibili ai fini della produzione di imballi compostabili.

Altra novità la partecipazione della case history di Mastormauro Granoro che, attraverso un

interessante excursus sul settore alimentare, ha offerto il suo punto di vista sui motivi della recente scelta aziendale in favore della stampa flexo.

Hanno supportato il FlexoDaySud 2019: DuPont, Rossini, Uteco, SunChemical, 3M, BiesSse Tape Solutions, Digital Flex, Edigit, ETS International, I&C, Kao Chimigraf, König & Bauer, Lohmann, Mavigrafica, Omet, Tesa.

I prossimi appuntamenti di rilievo per la comunità flessografica saranno a Bologna con la cerimonia di premiazione Bestinflexo 2019 (21 novembre) e il FlexoDay (22 novembre).