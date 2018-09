Nu-Maber ottiene 2 nuove certificazioni

Nu-Maber ha conseguito due nuove certificazioni: alla partnership certificata di Kodak Flexcel NX si è aggiunto lo standard qualitativo ISO 9001:2015.

Specializzata nella lavorazione del fotopolimero digitale e nell’incisione laser

di sleeve e cilindri gommati, Nu-Maber, dopo rigorose analisi di standard di

qualità e di calibrazione di TIL e lastra, fa parte delle quasi cinquanta aziende

al mondo ad essere riconosciute come partner certificato Kodak Flexcel NX,

a fronte degli oltre cinquecento sistemi installati fino ad oggi.

Si annovera all’azienda trevigiana un ulteriore riconoscimento di qualità e

professionalità: la certificazione ISO (International Organization for

Standardization) 9001:2015, fondamentale attestato per tutte le aziende che

ambiscono a porre la qualità del processo produttivo sotto un rigoroso e

ciclico monitoraggio.

Oggi ottenere la certificazione di qualità ISO 9001:2015 è indice della

capacità da parte di Nu-Maber di gestire la qualità in maniera consapevole ed

efficiente in ciascuna fase del processo aziendale.

Traguardi questi a cui Nu-Maber non si vuole arrestare, nell’ottica di una

continuità di innovazione volta a garantire giorno dopo giorno la massima

qualità ai propri clienti.