NTG ricerca personale tecnico specializzato per la sede di Roma

NTG Digital presente sul mercato dal 1980, è attiva nella distribuzione di macchine da stampa nel settore delle arti grafiche, nella comunicazione stampata e nella stampa 3D. L’azienda offre una gamma di prodotti che va dalle stampanti digitali per etichette entry level, a quelle industriali, ai CtP Luscher e alle stampanti 3D ed è in espansione tanto che è alla ricerca di personale tecnico qualificato da inserire nella propria sede di Roma.

In particolare NTG cerca:

– un Tecnico Impiantista Senior con le seguenti caratteristiche:

adeguata esperienza nella mansione di Tecnico Assistenza in ambito impiantistica di macchine da stampa digitali, ottime conoscenze elettromeccaniche, conoscenza delle problematiche relative all’avviamento di impianti per la stampa digitale, capacità di operare in autonomia, disponibilità a viaggiare e buona conoscenza della lingua inglese;

– un Tecnico Impiantista Junior con le seguenti caratteristiche: ‘ diploma in ambito tecnico elettromeccanico, che abbia maturato 1/2 anni di esperienza nella mansione di Tecnico su macchine da stampa digitali, conoscenza delle problematiche relative all’avviamento di impianti per la stampa digitale, capacità di operare in autonomia, disponibilità a viaggiare, buona conoscenza della lingua inglese.