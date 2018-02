NTG Digital distribuisce la stampante digitale per etichette Konica Minolta Accurio label 190

Grazie a questo importante accordo, NTG Digital, riempie un vuoto di offerta nel mid-range market. Dopo aver dedicato negli ultimi anni il proprio sforzo nel settore delle etichette, sigla un importante accordo di rivendita del nuovo sistema di stampa a toner della Konica Minolta, rispondendo ad una richiesta di investimenti più contenuti, posizionandosi a metà strada tra le soluzioni entry level e quelle high-end.

NTG Digital ormai molto conosciuta nel settore delle etichette anche per gli ottimi risultati di vendita del CTP Luscher MultiDX (26 installazioni effettuate), computer-to-plate ibrido a letto piano per telai serigrafici, fotopolimeri ed altro, consolida con questo accordo la sua posizione nel settore ampliando l’offerta nella stampa digitale per etichette.

Una soluzione digitale semplice, efficiente, ad investimento contenuto

Ignazio Binetti, sales and marketing manager di NTG Digital, ci spiega le motivazioni che hanno convinto l’azienda ad impegnarsi nella diffusione di questa tecnologia: “Siamo convinti che oggi non esiste una sola tecnologia di stampa per soddisfare le necessità degli stampatori, ecco perché insieme a soluzioni di ink jet sia a base acqua che UV, offriamo una tecnologia consolidata come quella del toner a secco”. Le caratteristiche qualitative e di medio investimento rendono la Konica Minolta Accurio label 190, una soluzione che attrae quegli stampatori che necessitano di tirature modeste a basso costo, semplici nell’utilizzo e che possano stampare su molti supporti di stampa senza la necessità di primer.

Questa macchina rotativa a bobina, è una valida alternativa per le attuali esigenze di flessibilità, completezza e qualità di stampa sia su supporti autoadesivi, sia su materiale flessibili. L’unità di stampa è la stessa già utilizzata nelle stampanti Konica Minolta per alti livelli produttivi, offrendo così una garanzia di utilizzo e durata più che soddisfacenti, la velocità fino a 19 metri al minuto, permette con facilità di rispondere alle necessità di brevi tirature a basso costo, con un formato bobina di 330mm.