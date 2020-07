NTG Digital distribuisce i sistemi di finitura ROTOCONTROL in Italia

Dal 1980, NTG Digital è attiva nel settore delle arti grafiche e della stampa ed è sempre stata pioniera nell’introduzione sul mercato italiano di nuove tecnologie nel settore della comunicazione stampata. NTG Digital offre supporto diretto per tutti i prodotti rappresentati con due sedi operative a Cerro Maggiore (Milano) e Roma offrendo vendita, assistenza tecnica ed un call center dedicato al supporto tecnico.

“NTG Digital ha un team di professionisti altamente esperti; l’azienda offre una gamma completa di prodotti per la stampa flessografica e digitale di etichette autoadesive”, ha affermato Artur Gondek ROTOCONTROL Area Sales Manager.

“Un altro vantaggio offerto da NTG Digital è l’ esperienza pluriennale nella stampa digitale che risale al 1995 e con la rappresentanza di vendita della stampante Domino N610i che perdura da alcuni anni. ROTOCONTROL ha recentemente collaborato con Domino per integrare i sistemi di finitura al sistema di stampa digitale DOMINO.

Rotocontrol DT-340 integrata alla stampante Domino N610i ottiene un’eccezionale sistema di stampa e finitura ibrido per etichette. Questa nuova soluzione ibrida in linea è presente nel nuovo centro demo di ROTOCONTROL a Siek, in Germania, ed è disponibile per dimostrazioni ai clienti di NTG Digital “.

“Siamo fieri di rappresentare il marchio ROTOCONTROL in tutta Italia”, ha affermato Carlo Alberto Di Noi, fondatore di NTG Digital. “A partire dalla gamma Ecoline a basso costo e ad alta efficienza fino alle linee di macchine più modulari che consentono una finitura complessa e multi-processo, ora abbiamo una vasta offerta di macchine di finitura da offrire al settore della stampa delle etichette e del converting in Italia”.

Massimiliano Brenna è recentemente entrato a far parte di NTG Digital come “Sales Specialist” ed è dedicato a supportare la serie di macchine di finitura ROTOCONTROL per taglio, riavvolgimento, fustellatura, e sovrastampa di etichette digitali.