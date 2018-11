NTG a InPrint con il CTP Lüscher Multi DX e la stampante digitale per etichette entry-level

NTG Digital parteciperà a INPRINT 2018 con CTP Lüscher Technologies Multi DX! 220, le soluzioni di stampante digitale per etichette entry-level Colordyne 1600 C e Massivit 1800 per la stampa 3D in grande formato

MULTIDX! 220 IN AZIONE – Un CTP in grado di esporre differenti matrici di stampa

Un ulteriore sviluppo della consolidata soluzione MultiDX! 220, è il MultiDX! 320, un sistema Computer to Plate «all-in-one». La nuova configurazione 320 è dotata di autofocus dinamico, che regola automaticamente eventuali irregolarità sulla superficie della lastra in maniera dinamica fino 0,5 mm durante l’esposizione. Inoltre, MultiDX! 320 può essere equipaggiato con un massimo di 128 diodi laser aumentando notevolmente la produttività del CTP. Con questo sistema universale, possono essere esposti tutti i materiali di stampa digitali quali: telai serigrafici, matrici serigrafiche rotative, tipografiche, flessografiche, offset, tampografiche, magnesio, alluminio o rame. Grazie all’esclusiva tecnologia ibrida, il CTP MultiDX! a letto piano.

Stampanti per etichette

NTG offre varie soluzioni per la stampa di etichette: per la produzione industriale c’è Domino N610i, per settori dove è richiesta una minore produttività e una buona qualità le soluzioni di Allen Datagraph e Colordyne Technologies che soddisfano appunto esigenze di basse tirature.

Durante il 2018 NTG Digital ha inserito nel proprio portafoglio anche una stampante mid-range per le etichette della Konica Minolta: Accuriolabel 190.

Stampante Massivit 3D in grande formato

La stampante Massivit 3D, grazie alla possibilità di produrre oggetti di dimensioni fino a 180 cm di altezza per 120cm di profondità e di 150 cm di larghezza, permette la costruzione di oggetti che consentono una vasta gamma di applicazioni, dagli allestimenti teatrali e fieristici alla decorazione, scenografie, pubblicità correlate a marchi aziendali come ad esempio espositori durevoli anziché in cartone e altri messaggi pubblicitari. Le applicazioni principali a cui oggi è destinata questa tecnologia comprendono tuttavia display 3D, materiali per esposizioni, scenografie, articoli promozionali e decorativi. Per applicazioni all’esterno la durata può essere ampliata mediante l’applicazione di rivestimenti come il poliuretano.

Colordyne 1600 C sarà presente sul nostro stand assieme a MULTIDX! 220 Luescher.