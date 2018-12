Novità in casa Oppliger srl, presentata l’accoppiatrice Fox

La nuova accoppiatrice foglio a foglio FOX della Oppliger by Fengchi nasce da una collaborazione tecnologica tra la Oppliger srl e il gruppo Canton.

Con questo nuovo prodotto il costruttore risponde concretamente alla domanda del mercato di poter contare su un’accoppiatrice Oppliger dai costi però più contenuti rispetto alle altre linee della gamma.

“Subiamo una forte concorrenza di prodotti dai prezzi stracciati e a basso contenuto tecnologico, provenienti sia dall’Asia ma anche da parte di qualche costruttore europeo, pertanto anche noi abbiamo deciso di proporre al mercato una accoppiatrice che abbini dei buoni contenuti tecnologici e di affidabilità a un prezzo molto concorrenziale. Con questa nuova soluzione siamo certi di aiutare tutti quei clienti che magari vorrebbero dotarsi di una nuova accoppiatrice, ma che fino a oggi non lo hanno fatto, a intraprendere questa nuova avventura così da poter sondare nuovi mercati e nuove opportunità e perché no un domani di investire nuovamente in una accoppiatrice di alta gamma”, commenta Michael Raab, direttore commerciale dell’azienda.

La Fox di Oppliger in collaborazione con Fengchi è una macchina entry level proposta in 3 modelli 3 modelli (1450, 1700 e 2000) con prestazioni altissime per ogni esigenza e senza compromessi capace di accoppiare fino a 11.000 fogli/ora, un registro innovativo, la possibilità di accoppiare teso con teso.

La nuova accoppiatrice FOX è stata presentata al mercato italiano lo scorso fine novembre nella nuova sede Oppliger a Roncadelle (Bs).