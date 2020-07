Nordmeccanica presenta in live streaming le novità pensate per drupa…

La seconda puntata si concentra su ciò che Nordmeccanica intendeva mostrare alla Fiera Drupa prima del rinvio. Nordmeccanica ha progettato di presentare, per la prima volta nella storia a una fiera del settore, un accoppiamento Triplex in un unico passaggio, eseguito dal vivo. Di conseguenza l’intero spettacolo destinato a Drupa sarà messo in scena in diretta a beneficio degli operatori di tutto il mondo il 14 luglio. L’evento presenterà la brevettata Triplex SL One Shot. L’accoppiatrice a 3 strati che ha reso possibile accoppiare una struttura multistrato in totale affidabilità, in un unico passaggio, utilizzando esclusivamente adesivi Solvent Less.

Il programma prevede la dimostrazione della Triplex One Shot che esegue l’accoppiamento di una struttura a 3 strati, mentre in una seconda prova la stessa macchina sarà presentata in modalità Duplex, accoppiando con l’utilizzo dell’adesivo Dow Symbiex. Questa è la tecnologia che combina il design innovativo della macchina e l’innovativa chimica dell’adesivo per effettuare nella maniera più rapida sul mercato un accoppiamento a due strati, con adesivi senza solventi. Lo spettacolo si completa con una serie dimostrativa di accoppiamenti con adesivi a base di solvente utilizzando la nuova Super Combi 5000. Una sezione dell’evento coprirà infine l’ultimo ritrovato in termini di miglioramento dell’effetto barriera e una relazione degli ultimi risultati della nostra cooperazione con Henkel nella Barrenhancetech Alliance. L’evento è supportato da tecnologie estremamente avanzate che porteranno agli ospiti, comodamente sui loro computer a casa o al lavoro via satellite, tutti i contenuti attraverso uno spettacolo audio-video professionali. Un formato che è stato molto apprezzato durante l’episodio 1. Il terzo e ultimo episodio è previsto per settembre. La registrazione per l’evento è aperta su www.nordmeccanica.com.