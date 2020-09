Nordmeccanica Events torna per il suo terzo appuntamento

L’evento, che presenterà il reparto metallizzazione di Nordmeccanica, andrà in onda in live streaming il prossimo giovedì 14 ottobre con due collegamenti: alle 9:30 e alle 17:00 (CET) in modo da poter raggiungere i clienti in tutto il mondo.

Questo episodio interesserà quindi sia quei converters che producono materiali metallizzati, che chi invece utilizza il materiale metallizzato nei suoi processi. In 90 minuti verranno presentati gli ultimi sviluppi di questa tecnologia.

Il programma prevede la dimostrazione del Powermet 29F attraverso il quale verranno mostrate sia le nuove tecnologie di metallizzazione che una descrizione dettagliata del loro funzionamento: come si sviluppa la metallizzazione ed i suoi processi.

Partendo dal segmento di chiusura del secondo episodio, verrà poi dimostrato l’utilizzo del nuovo Barrier Coating del partner Henkel, una speciale lacca utilizzata per proteggere l’Alox ed aumentare così i valori della barriera ai gas.

Una parte dell’evento si concentrerà sulle cause e sulle soluzioni dei problemi più comuni che si possono incontrare nel campo della metallizzazione. Ci sarà infine una parte di formazione per i converters su come migliorare la qualità e la produttività nei loro processi di metallizzazione e accoppiamento.

Come per i due eventi passati, chi si connetterà per vedere l’episodio dal vivo potrà beneficiare anche di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma Nordmeccanica Events, oltre che ad avere la possibilità di inviare domande e commenti, sia durante il live della puntata che dopo.

La registrazione all’evento è possibile attraverso il sito www.nordmeccanica.com