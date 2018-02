Nidec Control Techniques Italia presenta il restyling del logo della propria rete di Distribuzione

All’interno del processo di consolidamento del proprio business, dopo l’acquisizione da parte di Nidec Corporation, Control Techniques sta rafforzando la propria presenza sul mercato internazionale, grazie anche alle sinergie con le altre aziende di Nidec.

Sotto la comune Business Unit ACIM (Appliance, Commercial and Industrial Motors) il cui core business è rappresentato da motori ed azionamenti ad alte prestazioni per l’industria, il largo consumo e le applicazioni in ambito civile, Control Techniques potrà condividere piattaforme tecnologiche all’avanguardia ed avvalersi di preziose risorse finanziarie ed umane.

Il focus di Control Techniques, sin dai propri esordi nel 1973, è stato quello di progettare, produrre e commercializzare, azionamenti a velocità variabile ad alte prestazioni, per applicazione in praticamente tutti i settori dell’Industria.

Storicamente Control Techniques, ha sempre operato attraverso una propria rete di vendita diretta e, in ogni Paese, anche attraverso una rete di Distributori di alto livello tecnologico, che consentono il raggiungimento capillare del mercato locale.

In Italia, Control Techniques opera sul mercato attraverso una rete di selezionati Distributori autorizzati, che a partire dal mese di gennaio 2018, saranno riconosciuto sotto un unico marchio distintivo, sinonimo di competenza, presenza, disponibilità, supporto. L’obiettivo del nuovo logo, che mantiene i principali elementi di quello precedente, è esprimere l’evoluzione e la crescita della rete di Distribuzione in sinergia con quella del gruppo.