NiceLabel annuncia il nuovo pacchetto ABAP per ottimizzare l’etichettatura in SAP S4/HANA

NiceLabel, azienda leader mondiale nello sviluppo di software per la progettazione di etichette e sistemi di gestione delle etichette, ha annunciato il lancio della versione 2 del suo pacchetto ABAP. Questa nuova versione supporta sia SAP ECC che SAP S/4HANA consentendo alle organizzazioni di digitalizzare completamente il processo di controllo qualità dell’etichettatura e di ridurre sia gli errori di etichettatura che i ritardi di spedizione.

Il sistema di gestione delle etichette di NiceLabel è configurato in modo che le aziende possano apportare modifiche alle etichette più rapidamente e ridurre il carico di lavoro per il reparto IT. I vantaggi per le aziende sono molteplici: modifiche più rapide delle etichette, flussi di lavoro di approvazione e anteprime all’interno di SAP e stampa più rapida delle etichette.

Il sistema NiceLabel Label Management System include un pacchetto ABAP che consente una rapida implementazione e configurazione del sistema, con un’integrazione diretta senza eguali. All’interno dell’ambiente SAP, questo comporta costi di sviluppo ridotti e tempi di sviluppo più rapidi, in quanto le aziende non sono tenute a configurare tutto il proprio codice per consentire agli operatori di stampa e agli approvatori di etichette di visualizzare e autorizzare le etichette all’interno dell’ambiente SAP. L’implementazione e la configurazione del sistema costano molto meno e richiedono molto meno tempo.

“Molte aziende stanno cercando di modernizzare i propri sistemi ERP passando da SAP ECC a SAP S4/HANA e si orientano verso il cloud. Abbiamo l’integrazione più stretta e possediamo il “know-how” per entrambe le versioni. Grazie al nostro pacchetto ABAP le aziende non devono scrivere il proprio codice per poter visualizzare in anteprima le etichette all’interno di SAP. Questo consente l’eliminazione di molte delle inefficienze derivanti dall’affidarsi a SAPscript, SmartForms o Adobe Forms sviluppati in ambito IT”, dichiara Ken Moir, vicepresidente responsabile del marketing, NiceLabel.

Aggiunge: “Non è raro che le modifiche alle etichette richiedano fino a tre settimane per alcune aziende. Il nostro ultimo pacchetto ABAP si integra sia con SAP ECC che con SAP S/4HANA. Può essere trasferito nel sistema SAP in pochi secondi e può snellire il processo di stampa SAP in poche ore, offrendo alle aziende un processo di produzione di etichette più rapido e agile.”

La produzione di etichette nel mondo SAP è sempre stata un processo complesso gestito dal reparto IT, ma le moderne pratiche aziendali richiedono una soluzione agile che supporti le richieste di modifica delle etichette dei clienti in poche ore, non settimane. Il pacchetto ABAP V2 di NiceLabel è veloce e facile da distribuire e fornisce una soluzione di migliori pratiche di lavoro completamente automatizzata che consente di ottenere migliori prestazioni e costi inferiori.