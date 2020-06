New entry nel team di NTG Digital: Max Brenna sarà lo specialista dei sistemi di finishing Rotocontrol

Dopo 25 anni di esperienza in elettromeccanica, progettazione, costruzione e vendita di macchine per la stampa e Converting sia con tecnologie di stampa flexo che rotocalco in diverse aziende di produzione anche a livello internazionale, Massimiliano Brenna entra in NTG Digital.

Brenna sarà lo specialista di riferimento in NTG Digital per tutti i prodotti ROTOCONTROL, recente acquisizione della rappresentanza per l’Italia da parte di NTG Digital. “Ho scelto di entrare in questa azienda –spiega Brenna – perché ha sempre trattato marchi di altissimo livello, prima introducendo i CTP LUSCHER, poi con sistemi di stampa digitale DOMINO “market leader nella stampa inkjet industriale per etichette” e VALLOY Bizpress per piccoli etichettifici. Questa scelta mi permetterà di iniziare il mio percorso nel futuro digitale anche grazie alla nuova linea ibrida di Domino-Rotocontrol, settore in continua espansione. NTG Digital è un’azienda dove vedo molte opportunità professionali”.

La gamma NTG Digital è sempre più ampia: va dalle soluzioni CtP per etichettifici e aziende flessografiche passando dalla stampante per etichette Domino e Valloy fino alla stampa 3D di grande formato. “Lüscher è sinonimo di qualità in tutto il mondo – commenta Brenna – Domino è una tecnologia estremamente evoluta, con una produttività elevata. Negli ultimi anni il processo digitale sta avendo un’evoluzione con una forte impronta 4.0. Tutto questo è volto ad investimenti futuri”.

“Brenna seguirà la commercializzazione della linea di prodotti ROTOCONTROL e DOMINO con il vantaggio che gli deriva dall’esperienza e dalle competenze acquisite in precedenza e questo servirà anche ad NTG per ampliare il proprio know how e fornire una maggiore risposta alle necessità dei clienti del mercato flexo e delle etichette. L’inserimento di Massimiliano nel team vendite rafforzerà la nostra azione commerciale. Il mio personale augurio è che possa ottenere tutto il successo che merita”, ha commentato Ignazio Binetti, Sales & Marketing Manager NTG Digital.