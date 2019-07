New Aerodinamica installa un ventilatore strappatore su un nuovo ondulatore Fosber

Una nuova bandierina è stata posta nei territori toccati da New Aerodinamica. “Stavolta siamo stati a Sibiu, cuore della Romania, dove ci siamo occupati di un lavoro commissionato dal gruppo THIMM, azienda storica con 19 siti di produzione di cartone ondulato e display promozionali di alta qualità. Una longevità giunta al punto di rendere necessaria un’opera di modernizzazione dei propri impianti, installando presso lo stabilimento di Sibiu un nuovo ondulatore moderno, capace di triplicare la capacità di produzione di cartone ondulato”, commenta Paolo Radaelli di New Aerodinamica.

L’ondulatore Fosber è lungo 112 metri con una larghezza di 2,8 metri e una velocità massima di 320 metri al minuto. Tra i sistemi fondamentali a sostenere i target produttivi di un simile investimento spiccano gli impianti di aspirazione dei rifili e la ventilazione delle cabine, la cui fornitura è stata affidata a New Aerodinamica.

Il progetto del sistema di aspirazione è stato sviluppato tenendo conto delle esigenze produttive del cliente ma soprattutto delle performance del nuovo ondulatore, per il quale si possono toccare punte di aspirazione rifili da 100 mm per lato, con spessori fino a 1100gr/m2. Il tutto tagliato e trasportato per 190 mt, fino alla zona pressa. Tutto questo è stato reso possibili grazie al ventilatore strappatore di ultima generazione ideato da New Aerodinamica, in grado di raggiungere il target richiesto senza alcuna difficoltà. Per ridurre ulteriormente il rumore generato durante il taglio – soprattutto con alti spessori – è stata fornita una cabina afona con pannelli sandwich da 100 mm, raggiungendo così limiti di rumorosità al di sotto dei 70dBA. La linea di mandata del rifilo è stata integrata nella tubazione dei rifili dell’ondulatore, esistente tramite un deviatore pneumatico, in modo da garantire uno switch produttivo flessibile nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo ondulatore. Inoltre New Aerodinamica si è occupata, con ottimi risultati, del progetto e realizzazione della ventilazione sulle cabine dei due gruppi ondulatori, ognuna delle quali messa in depressione da un ventilatore ad alta efficienza con solo 3Kw. Per ottenere una corretta ventilazione e buon ricircolo d’aria sono stati individuati due punti laterali e uno centrale, realizzando cappe aspiranti totalmente integrate nella struttura futuristica delle cabine. “Il tutto è stato seguito e organizzato con precisione svizzera, rispettando i tempi prestabiliti sia di fornitura sia di installazione e collaudo, in modo da essere perfettamente allineati con tutte le operazioni dei vari fornitori e le esigenze produttive del cliente”, conclude Radaelli.