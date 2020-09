Nasce il nuovo “Gruppo Cerutti Srl”

Lo scorso 31 agosto il Tribunale di Vercelli, a seguito delle istanze depositate dalle Società “Officine Meccaniche G. Cerutti S.p.A. in c.p.” e “Cerutti Packaging Equipment S.p.A. in c.p.”, ha emesso il provvedimento che autorizza la costituzione di una “Newco”, denominata “Gruppo Cerutti S.r.l.” e posseduta pariteticamente dalle predette due Società, nella quale confluiranno le relative attività e asset.

La nuova Società opererà nello stabilimento di Casale Monferrato e avrà 134 dipendenti; si avvarrà di tutto il know-how costituito da disegni, brevetti, e tecnologia delle “Officine Meccaniche G. Cerutti S.p.A. in c.p.” e di “Cerutti Packaging Equipment S.p.A. in c.p.”, al fine di servire i settori Packaging, Converting, Security, Riviste, Quotidiani.

La nuova Società, adeguatamene finanziata, verrà costituita nella settimana che inizia il 7 settembre e, terminate le necessarie formali procedure, prontamente tornerà a produrre, a consegnare tutte le commesse in portafoglio e ad acquisire nuovi ordini.

Questo nuovo assetto rappresenta una svolta decisiva, e consente la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività caratteristica delle due predette Società.

La nuova azienda, ” Gruppo Cerutti S.r.l.”, si propone quindi al mercato quale partner affidabile, avvalendosi delle persone che hanno contribuito a costruire la storia di un’Impresa da sempre apprezzata in tutto il mondo, nonché della tecnologia acquisita e sviluppata in oltre 70 anni di attività in quei settori.