Mondi scommette sul mercato del packaging di gelati, un settore molto complesso

Mondi si è tuffata in questo mercato, dopo la sua acquisizione, nel luglio 2016, del produttore turco di imballaggi flessibili Kalenobel, che ha sede a Istanbul ed impianti produttivi nella città di Kirklareli, nel nord della Turchia.

I fattori critici sono la stagionalità, la variabilità del comportamento dei consumatori e le nuove tecnologie, che rendono il settore degli imballaggi di gelati qualcosa di molto diverso dagli altri settori del packaging di beni di consumo, ed occorre quindi un po’ di tempo per assorbire pienamente tutte le complicazioni di questo settore, secondo Christian Hoeglund, business development manager di Mondi per gli imballaggi di gelati. In un certo modo, egli osserva, è stato necessario che il gruppo Imballaggi Beni di Consumo di Mondi facesse un corso accelerato su “il Gelato dall’A alla Z”.

Non è un classico mercato del packaging

Le peculiarità del settore sono sottolineate da alcune recenti scoperte della società di ricerche di mercato indipendente Euromonitor International, che ha pubblicato in luglio un rapporto intitolato “Sconvolgimento dei marchi nel settore gelati.” Esso ha citato la crescita di alternative più sane al gelato comune e la crescita di nuovi prodotti di nicchia come il gelato inzuppato di liquore e persino il gelato vegano.

Inoltre tendono ad esistere trend specifici in determinati paesi. In Italia, per esempio, il consumo di gelati è tra i più alti d’Europa, ma i consumatori preferiscono acquistare il prodotto da gelaterie locali, e questo significa che Mondi vende più coppette di carta che coni. I mercati dell’Est Europa, dall’altra parte, vogliono gamme più diversificate da paese a paese. Inoltre, ha osservato Euromonitor, nuovi player si stanno presentando in mercati emergenti, come la Georgia, l’Ucraina e la Tailandia, ed essi potrebbero crescere rapidamente e conquistare quote di mercato.

Bisogna essere molto attenti per restare in testa a questo mercato altamente mutevole.

Mondi Kalenobel, il nuovo nome di questo business che impiega 550 persone, è stata molto attenta e prudente nell’affrontare questa nuova sfida, imparando a conoscere il mercato e creando una struttura manageriale e commerciale per gestire opportunamente questo settore. Ma, allo stesso tempo, Mondi Kalenobel ha continuato a procedere con l’obiettivo di affermarsi come innovatore del packaging di gelati –– come vedremo in seguito.

L’attenzione di Mondi per il settore del gelato

È chiaro che ora Mondi ha un’attenzione nuova e speciale nel servire il settore del packaging dei gelati e questo si riflette nelle azioni che la società sta intraprendendo per creare un’organizzazione opportuna e costruire questo business.

Qualche prospettiva, tanto per cominciare: Euromonitor nel 2017 ha stimato che le vendite al dettaglio nel mercato globale dei gelati siano valutabili a 74 miliardi di dollari, e in crescita. L’Europa rappresenta attorno al 30% del mercato globale, e la crescita dei consumi in quest’area è spinta in particolare dagli acquisti di impulso in quanto prodotto dolciario. (“Gelato di impulso” è la definizione di un gelato monoporzione, venduto in forma di bastoncino, cono o coppetta.)

Mondi controlla attualmente una fetta significativa del mercato totale europeo, ed è in grado di valutare le opportunità di crescita esistenti per aziende di packaging lungimiranti, innovative e ben gestite. Mondi intende porsi alla guida di questo settore, raccogliendo i vantaggi geografici strategici che Kalenobel può offrire. Parallelamente, Mondi sosterrà Kalenobel con la sua rete di impianti finanziariamente solidi e multinazionali, in grado di subentrare con potenziali produttivi provenienti da altre aree geografiche.

Mondi Kalenobel è già oggi il primo fornitore europeo di coni per gelati ed il principale produttore di coperchi di coni, coppette e tubetti a spinta, che rappresentano un segmento più piccolo e specialistico. Tuttavia, essa individua ulteriori possibilità di crescita in tutte queste aree di prodotto, oltre che nei tubetti spremibili e nelle chiusure a spinta.

Hoeglund dichiara che Mondi ha attualmente 10 commerciali dedicati per il settore gelati soltanto per l’Europa e la Russia, e sta organizzando la sua struttura operativa per il Nord America. “In questo momento stiamo mappando il mercato,” aggiunge, “e prevediamo di nominare un responsabile per quell’area entro l’inizio del 2019.”

I dipendenti oggi dedicati al settore gelati comprendono sia esperti veterani, arrivati in seguito all’acquisizione di Kalenobel che giovani e freschi talenti, dichiara Hoeglund, e tutti dovranno essere integrati nella pre-esistente struttura commerciale europea di Mondi.

Grandi cambiamenti, buoni progressi

È stato necessario qualche tempo, egli osserva, perché il personale proveniente da Kalenobel, abituato a lavorare u un’azienda familiare turca si adattasse culturalmente ad operare in una multinazionale, quotata in borsa globalmente su FTSE, di proprietà austriaca. Questo ha richiesto una curva di apprendimento, egli ammette, ma si sono fatti buoni passi avanti.

“L’atmosfera generale è molto positiva in Kalenobel,” secondo Hoeglund. Gli stabilimenti turchi funzionano molto bene, sono ben gestiti e possono avvantaggiarsi di una solida etica di lavoro, di un ampio patrimonio di conoscenze, di un alto livello di investimenti e di apparecchiature modernissime.

Il fenomeno della stagionalità del settore dei gelati, precedentemente menzionato, significa che, attualmente, circa 50 macchine per la produzione di involucri di coni funzionano in continuo per un paio di mesi all’anno. L’obiettivo di Mondi per il 2019 è di sfruttare la propria rete globale per distribuire la produzione, riducendo l’effetto di limiti geografici.

Gli involucri dei coni sono a base di cartoncino kraft e di alluminio, e Mondi può fare leva sui vantaggi logistici di una filiera interna integrata verticalmente con impianti per cartoncino kraft dentro lo stesso gruppo.

Nel contempo, la società continua ad esplorare opzioni più sostenibili per i materiali. Mondi Kalenobel è impegnata a sperimentare imballaggi per gelati senza plastiche, che possano fare a meno del coating polimerico.

Essa sta provando ad utilizzare materiali diversi per realizzare tubetti a spinta e tubi spremibili. Le prove tecniche dovrebbero iniziare prossimamente, Hoeglund afferma, e, se avranno successo, permetteranno di realizzare prodotti ambientalmente più compatibili.