Mondi: sacchi vincenti

Con il premio “Best in Flexo” 2017 dello scorso mese di novembre, la giuria composta dai membri dell’Associazione Tecnica Italiana di Flessografia (ATIF) ha riconosciuto Mondi per l’elevata qualità di stampa di uno dei suoi sacchi autoportanti a bocca aperta. Grande la soddsfazione per il management dell’azienda: “È fantastico essere riconosciuti nel settore delle stampe come uno dei partner più affidabili per la qualità di stampa elevata e costante. Desideriamo superare le attese dei nostri clienti, e il premio “Best in Flexo” è la prova che ci riusciamo”, ha dichiarato Gabriele Leccioli, Managing Director di Mondi San Pietro in Gu, Italia, dove è stata prodotta la soluzione. Il portafoglio di prodotti dello stabilimento include sacchi autoportanti, con fondo pinzato, con fondo quadro e a bocca aperta. Lo stabilimento ha prodotto per l’azienda Plaček s.r.o. un robusto sacco autoportante con un’attraente stampa e caratteristiche di barriera ideali per l’imballaggio di lettiere per gatti. L’eccellente risultato di stampa sullo strato laminato esterno è stato riconosciuto e premiato dalla giuria con il premio in oro “Best in Flexo” per la migliore qualità di stampa flessografica. Mondi è stato il vincitore in un gruppo di dieci prestigiose aziende esperte di stampa flessografica.

Il sacco premiato ha uno strato esterno con supporto in caolino e uno strato interno in cartoncino non sbiancato. Sulla stampa è stata applicata una vernice per un risultato di stampa eccellente e una presentazione ottimale in negozio.