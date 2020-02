Mito presenta i suoi materiali innovativi per fustellifici

Oggi le aziende che trasformano carta e cartone in imballaggi sanno bene che adessere importanti non sono solo le caratteristiche esteriori o funzionali del prodotto ma anche e soprattutto l’impegno “etico” dei materiali.

La nuova tendenza del mercato di riferimento è infatti la sostenibilità in termini ambientali e di riciclo. Carta e cartone diventano così materiali “responsabili” e tutti gli attori del settore sono chiamati a dare il loro contributo per la realizzazione di una filiera che garantisca un approccio ecosostenibile per il cliente finale.

La Mito s.r.l. è stata una delle prime aziende in Italia ad aver introdotto sul mercato indirizzato ai fustellifici le nuove gomme con certificazione di sostenibilità.

Queste gomme, oltre a garantire alte performance a prezzi competitivi, si avvalgono di una certificazione che ne consente l’utilizzo anche per le realizzazioni del foodpackaging, essendo prive di elementi tossici.

A rafforzare inoltre lo spirito innovativo della Mito, attento alle esigenze del mercato e puntuale nel soddisfarle da oltre trent’anni, i nuovi materiali come l’acciaio e l’innovativo sistema di estrazione “Speedpin”.

Tutti questi prodotti verranno presentati in anteprima esclusiva il 26 febbraio 2020, a partire dalle ore 9.00 del mattino, al Kilometro Rosso di Bergamo.