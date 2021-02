Miraclon proroga la scadenza per la partecipazione ai Global Flexo Innovation Awards 2021

Miraclon ha annunciato di aver prorogato la scadenza dell’iscrizione ai Global Flexo Innovation Awards, per consentire agli utilizzatori dei sistemi KODAK FLEXCEL NX di inviare la propria candidatura entro il 26 marzo 2021, con un’ulteriore finestra di 2 mesi per la finalizzazione. Riconoscendo le nuove priorità, esigenze e sfide che il settore sta affrontando a causa della pandemia globale di COVID-19, la nuova scadenza offre alle aziende maggiori possibilità di partecipare agli Award.

Chris Horton, presidente della giuria, ha commentato: “Anche in questo periodo così difficile, molte aziende hanno continuato a essere protagoniste della trasformazione del settore della stampa flessografica e i lavori ricevuti fino ad oggi sono davvero straordinari. Alcune aziende hanno espresso la volontà di partecipare agli Award ma, fino ad ora, sono semplicemente state sopraffatte da altre priorità. Prorogare la scadenza significa offrire più tempo per preparare e perfezionare la loro presentazione anche in piena pandemia”.

Horton si augura che una volta concluso il processo di presentazione finale, la giuria internazionale possa riunirsi in sicurezza per giudicare le candidature prima di annunciare i vincitori entro la fine dell’anno. “Stiamo contattando le aziende che già hanno inviato la loro candidatura per ottenere chiarimenti e ulteriori informazioni, ove necessario, per garantire che le loro dichiarazioni siano in linea con la reale innovazione introdotta e che gli elaborati siano effettivamente di altissimo livello. Mi auguro davvero che questa giuria di grande esperienza possa dare il proprio contributo, visionare gli elaborati e condividere di persona la propria visione unica dei criteri di valutazione, naturalmente a seconda dello stato della pandemia e nel pieno rispetto delle restrizioni agli spostamenti”.

I Global Flexo Innovation Awards premiano i fornitori di prestampa, stampatori e marchi che stanno aprendo la strada alla trasformazione del settore della flessografia. Considerando l’alta qualità come un requisito indispensabile, questo programma unico nel suo genere guarda oltre il semplice elaborato e riconosce le innovazioni che apportano valore aggiunto lungo tutta la filiera della produzione di stampa. I lavori devono dimostrare come la stampa flessografica, le KODAK FLEXCEL NX Plate e l’innovativo approccio dell’azienda hanno portato a incredibili passi avanti nell’uso del design grafico creativo, a miglioramenti nel flusso di lavoro della produzione, alla conversione del processo di stampa verso la flessografia e a un impegno nei confronti della sostenibilità.

Per maggiori informazioni sui Global Flexo Innovation Awards e su come iscriversi, visitate www.transformingflexo.com.