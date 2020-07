Miraclon nomina Stephen McCartney direttore commerciale per la regione Europa, Africa e Medio Oriente (EAMER)

Miraclon è lieta di annunciare la nomina di Stephen McCartney a direttore commerciale per l’EAMER. In questa funzione, McCartney gestirà il team commerciale della regione dedicandosi essenzialmente a supportare la crescita nei segmenti di mercato strategici per Miraclon.

Stephen McCartney entra in Miraclon con oltre 25 anni di esperienza nella gestione commerciale e della distribuzione B2B. McCartney ha commentato: “Lo scorso anno, Miraclon ha confermato una crescita eccellente nel mercato EAMER della stampa flexo, il che fa onore al suo esperto team commerciale e di supporto tecnico. Nella mia nuova funzione di direttore commerciale, intendo instaurare una proficua collaborazione con il team, con i nostri clienti e partner aziendali per incrementare la crescita dell’attività. È il momento giusto per unirsi all’azienda e sono entusiasta di accompagnarla in questo fantastico viaggio.”

Grant Blewett, Chief Commercial Officer di Miraclon, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Stephen nel nostro team Miraclon in continuo ampliamento. McCartney entra a far parte di Miraclon nel quadro di un consistente investimento dell’azienda nella gestione e nel talento. Stephen contribuirà in modo determinante all’implementazione di tutti i progetti di ottimizzazione e crescita commerciale regionale nell’EAMER. Siamo certi che, con le sue comprovate competenze nelle vendite B2B internazionali e capacità nella crescita dei ricavi, Stephen aggiungerà ulteriore valore al nostro team. Gli rivolgo i migliori auguri di ottenere i massimi risultati nella sua nuova funzione.”