Miraclon consolida il team dedicato all’innovazione

Miraclon ha annunciato le nomine di Reid Chesterfield nel ruolo di Chief Technology and Innovation Officer e Zaki Ali nel ruolo di Chief Technology Advisor del CEO riaffermando in tal modo l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e l’espansione della leadership esecutiva del settore Tecnologia e Innovazione.

Reid porta in Miraclon la propria lunga esperienza nel settore, nella leadership e nella commercializzazione, come dimostra il più recente incarico di Global Director of Thermal Interface Materials ricoperto presso Henkel a partire dall’ottobre 2016. Prima di Henkel, Reid ha lavorato per 13 anni presso DuPont, rivestendo diversi ruoli di rilievo nelle aree tecnica e manageriale.

Zaki Ali, affettuosamente noto come il “padrino” della FLEXCEL NX Technology, ha guidato l’innovazione tecnologica e lo sviluppo del prodotto fin dalle origini della flessografia presso Kodak, settore il cui sviluppo commerciale ha successivamente dato vita a Miraclon. I numerosi brevetti di cui è titolare relativi a questa tecnologia unica hanno aiutato a trasformare l’intero settore della flessografia.

“L’espansione del nostro team di Tecnologia e Innovazione costituisce un passo importante per Miraclon. Reid porta con sé conoscenze ed esperienza fondamentali ora che, come team, continueremo a crescere sulla base di una lunga storia di sviluppo e innovazione. Sono certo che, insieme, Zaki e Reid aiuteranno Miraclon a essere la protagonista della trasformazione della flessografia aumentando, al contempo, il successo dei nostri clienti”, commenta Chris Payne, CEO di Miraclon.