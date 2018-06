Mimaki Europe sigla una partnership strategica con 3M

Mimaki e 3M, leader di settore globali, offrono garanzia completa sulle prestazioni di prodotti grafici finiti

Mimaki Europe ha annunciato che la nuova serie print & cut UCJV con inchiostri LUS-200 sarà coperta dalla garanzia 3M™ MCS™, la più completa del settore per prodotti grafici finiti, disponibile in Europa a partire da metà estate 2018.

La garanzia 3M™ MCS™ offre protezione completa e invariata per l’intero ciclo di vita di ogni prodotto grafico, comprendendo diversi aspetti delle prestazioni grafiche, tra cui scolorimento, formazione di crepe e scrostatura dell’inchiostro. L’elevato livello di garanzia è basato sulle competenze di 3M in materia di tecnologia per il controllo dell’usura causata dagli agenti atmosferici e sui rigidi test effettuati per valutare la combinazione dell’inchiostro e delle stampanti. La garanzia 3M™ MCS™ è valida fino a 8 anni per alcuni prodotti grafici per interni e fino a 6 anni per alcune applicazioni outdoor, come ad esempio la decorazione di veicoli.

“Offriamo ai service di stampa un’ampia scelta di soluzioni di qualità garantita“, ha spiegato Steve Meinz, global portfolio manager della divisione soluzioni commerciali di 3M. “La collaborazione con Mimaki è strategica in quanto è il partner ideale per ampliare il nostro portfolio di soluzioni di stampa coperte da garanzia 3M™ MCS™“.

Le nuove stampanti della serie UCJV offrono taglio integrato e modalità di stampa a 4-5 strati per immagini bifacciali e retroilluminate in cui l’immagine o lo schema cromatico si “trasformano” in base alla sorgente luminosa. Gli stampati vengono polimerizzati all’istante anche alle velocità più elevate, senza richiedere ulteriori processi di asciugatura, garantendo così degli output subito pronti per la finitura. Gli inchiostri LUS-200, ecologici e a basso impatto ambientale, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, comprese le superfici curve come nel caso della decorazione dei veicoli.

“Mimaki è costantemente impegnata nell’introdurre sul mercato prodotti altamente versatili e performanti; in particolare la collaborazione con 3M permette di amplificare ulteriormente le eccellenti prestazioni della serie UCJV, già notevolmente apprezzata dal mercato a soli pochi mesi dal lancio, avvenuto a fine 2017”, ha commentato Rachele Bompan, CEO di Bompan Srl.

“Inoltre”, spiega Bert Benckhuysen, product manager di Mimaki Europe, “questa garanzia con durata fino a 8 anni (indoor) e 6 anni (outdoor) amplia le opportunità applicative per i nostri clienti, che possono operare nella massima tranquillità”.

A conferma di questa partnership il 21 giugno Bompan ospiterà presso la sede di Tradate un evento esclusivo, sviluppato in collaborazione con 3M e il rivenditore Blue Sign. L’appuntamento, focalizzato sul wrapping, avrà come protagoniste molteplici tecnologie Mimaki per soddisfare le esigenze dei diversi campi di applicazione. All’interno del rinomato showroom Bompan, che ospita l’intera gamma Mimaki, saranno infatti all’opera, oltre ai sistemi della business unit Sign&Graphic, anche le piccole Flatbed UV led per applicazioni industriali.