Milano, 1-2 marzo: Konica Minolta presenta le ultime innovazioni per etichette e nobilitazione

Konica Minolta apre le porte del suo nuovo showroom per il primo evento dell’anno dedicato all’Industrial Printing. I prossimi 1-2 marzo infatti, presso il Digital Imaging Square in Viale Certosa a Milano, l’azienda presenta ai professionisti del printing le ultime innovazioni tecnologiche dedicate alla produzione e nobilitazione digitale di etichette e stampe.

“Questione di etichetta” e “Questione di Feeling” sono i leit motiv dell’evento che ha una duplice finalità: valorizzare l’etichetta con il sistema a bobina AccurioLabel come strumento dinamico e flessibile di comunicazione e far vivere una accattivante esperienza sensoriale attraverso gli esclusivi effetti tattili 3D, creati con vernice e foil metallico con i sistemi digitali MGI.

L’evento quindi, se da un lato è volto ad offrire agli stampatori gli strumenti per essere un player competitivo sul mercato con sistemi di stampa che ottimizzano i processi produttivi, dall’altro è volto a dar loro la possibilità di ampliare il proprio business introducendo innovazioni come la nobilitazione che creano stampati a maggior valore per il cliente.

Per saperne di più e iscriversi all’evento:

http://eventi-konicaminolta.it/stampa-etichette

http://eventi-konicaminolta.it/sensory-experience