Michele Negretti entra nel team NTG Digital

Dopo 15 anni di esperienza nel settore flexo in diverse aziende di produzione anche a livello internazionale, Michele Negretti entra in NTG Digital.

Negretti sarà Area Manager per tutti i prodotti che la società propone sul mercato. “Ho scelto di entrare in questa azienda – spiega Negretti – perché ha sempre trattato marchi di altissimo livello, prima scegliendo Lüscher e poi con Domino e Massivit. Questa scelta mi permetterà di approcciare al mercato della stampa digitale, che è un settore in forte sviluppo. NTG Digital è un’azienda dove vedo grandi possibilità di crescita”.

La gamma NTG Digital è sempre più ampia: va dalle soluzioni CtP passando dalla stampante per etichette Domino fino alla stampa 3D di grande formato. “Lüscher è sinonimo di qualità in tutto il mondo – commenta Negretti – Domino è una tecnologia estremamente evoluta, con una produttività elevata. Negli ultimi anni il processo digitale sta avendo un’evoluzione con una forte impronta 4.0. La tecnologia 3D di Massivit è invece una sfida, che ha permesso di entrare nel mercato della comunicazione visiva e della prototipazione. Tutto questo è volto ad investimenti futuri”.

Ignazio Binetti, Sales & Marketing Manager NTG Digital, ha sottolineato: “Michele Negretti seguirà la commercializzazione di tutti i nostri prodotti con il vantaggio che gli deriva dall’esperienza e dalle competenze acquisite in ambito flexo e questo servirà anche ad NTG per ampliare il proprio know how e fornire una maggiore risposta alle necessità dei clienti del mercato flexo. L’inserimento di Michele nel team vendite rafforzerà la nostra azione commerciale. Il mio personale augurio è che possa ottenere tutto il successo che merita”.