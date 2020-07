Michele Bianchi, Ceo di RDM, nuovo Presidente di Cepi Cartonboard

Michele Bianchi, CEO di RDM Group, è stato nominato Presidente dell’associazione europea dei produttori di cartoncino, CEPI Cartonboard. L’associazione europea, con sede a Zurigo, raccoglie al suo interno ben 22 Gruppi cartari, provenienti da oltre 10 Paesi europei e rappresentanti oltre il 95% della produzione europea del settore.

Alla base della nomina la posizione di leadership e l’evoluzione di RDM Group in Europa. Michele Bianchi sostituisce il Presidente uscente Franz Rappold, dopo un valoroso contributo fin dalla fondazione dell’associazione.

“Desidero ringraziare profondamente CEPI Cartonboard per la nomina e, ancor di più, l’intera squadra RDM Group, per il costante impegno e la grande professionalità dimostrate ogni giorno: le nostre persone sono il motore fondamentale che ha portato un’azienda italiana ad essere leader di mercato e rappresentante dell’associazione europea di settore” ha commentato Michele Bianchi, CEO di RDM Group. “In questo contesto di continuo cambiamento stiamo svolgendo un’accurata analisi dei possibili scenari futuri: vogliamo farci trovare pronti e determinati a trasformare le sfide davanti a noi in opportunità per tutto il settore”.