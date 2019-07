Nuova campagna Melinda con Ghelfi Ondulati: packaging in cartone ondulato personalizzati

Melinda, il consorzio italiano di 4.000 coltivatori di mele, ha utilizzato la tecnologia di stampa digitale HP per una nuova campagna di marketing personalizzata attraverso la quale coinvolgere gli agricoltori: Melinda ha collaborato con il converter di imballaggi in cartone Ghelfi Ondulati, che ha utilizzato un sistema di stampa HP PageWide T1170 per stampare le foto di 1.000 coltivatori, ognuna con un messaggio personalizzati, su 3,2 milioni di confezioni di mele.

L’obiettivo della campagna era quello di rafforzare l’immagine del brand attraverso la storia di agricoltori di alta qualità. Il concept della campagna prevedeva la stampa delle foto di numerosi coltivatori del consorzio, insieme a una citazione personale, sulle confezioni di piccole dimensioni per i clienti. Prima di intraprendere il progetto, Melinda ha convalidato il concept attraverso uno studio sul coinvolgimento emotivo, che ha mostrato che le confezioni di frutta con le foto dei volti delle persone attirano maggiormente l’attenzione, stimolano i clienti a maneggiarle e incrementano gli acquisti rispetto a quelle senza foto.

“La trasparenza è essenziale. Vogliamo consentire ai consumatori di guardare in faccia i produttori, di vedere persone reali che vendono prodotti reali. Non potrebbero essere modelli o attori”, ha dichiarato Andrea Fedrizzi, Marketing and Communications Manager di Melinda.

Le 1.000 versioni diverse delle confezioni sono state stampate in alta qualità su un supporto del quale il service provider ha quindi eseguito la conversione e la finitura, utilizzando inchiostri a base d’acqua a uso alimentare. “Avevamo bisogno del partner giusto per poter stampare le foto e le citazioni in modo dinamico sulle confezioni. Per noi era evidente che la tecnologia HP sarebbe stata la scelta migliore”, ha commentato Fedrizzi.

Questa campagna segue una campagna di marketing di grande successo condotta nel 2016 e realizzata grazie alle soluzioni tecnologiche di stampa HP PageWide, che combinava confezioni stampate in digitale con i social media per raccogliere fondi per le famiglie colpite dal terremoto.

Melinda prevede di espandere la campagna per includere ancora più agricoltori nel prossimo futuro, dal momento che molti dei restanti 3.000 membri del consorzio hanno espresso il desiderio di partecipare. Melinda sta anche lavorando su un mini-sito Web, che verrà lanciato con la versione ampliata della campagna di marketing.

HP PageWide T1170 è un sistema di stampa PageWide a getto d’inchiostro per imballaggi in cartone ondulato in pre-stampa, a sei colori e in grado di supportare volumi molto elevati, che consente ai converter di packaging di offrire maggiore flessibilità e soddisfare le esigenze delle aziende in rapida evoluzione.