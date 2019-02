MCA Digital: fitto calendario di appuntamenti per conoscere e condividere

Player di riferimento a livello nazionale per soluzioni digitali di piccolo e grande formato; MCA ha siglato negli scorsi mesi nuove importanti partnership con Epson e Massivit 3D. Con un’offerta ulteriormente potenziata con sistemi sublimatici e stampa 3D large format, MCA annuncia per il 2019 un fitto calendario di appuntamenti messo a punto per creare ulteriori occasioni di ascolto, confronto e condivisione di conoscenze e visioni. “È particolarmente stimolante mettersi ad un tavolo e ascoltare le esigenze dei clienti, individuare quello che vorrebbero fare e proporre e trovare insieme il modo migliore per realizzarlo”, spiega Cristina Del Guasta – titolare di MCA Digital. “Vogliamo essere l’anello di congiunzione tra le richieste dei clienti e quello che la tecnologia mette a disposizione, rivolgendoci anche a chi ha già le macchine ma necessita di ulteriori stimoli e informazioni per sfruttarle al meglio”.

Il tour di MCA valicherà i confini con destinazione Bruxelles, e più precisamente la sede di Massivit 3D. Qui, in occasione dell’inaugurazione della nuova Sala Demo, l’azienda padovana accompagnerà i clienti italiani alla scoperta delle potenzialità della stampa 3D in ottica di sviluppo del business. Tante le applicazioni che aprono nuovi scenari, non solo in ambito di comunicazione visiva, ma anche in settore inediti come home design, garden decoration, arte, esposizioni museali fino al retail promotion.

Ed è proprio al mondo del promozionale che saranno dedicate altre tappe del tour MCA, questa volta lungo lo Stivale: da Bari a Torino, passando per Padova. Tre città che ospiteranno rispettivamente a febbraio, aprile e maggio PromoRoadShow, la manifestazione itinerante che suggella l’incontro tra produttori, importatori, distributori e operatori nel campo della personalizzazione. “Con la serie Epson SureColor SC-F offriamo una soluzione tecnologica contraddistinta da grande versatilità in ambito di personalizzazione, particolarmente indicata per chi vuole realizzare prodotti originali e di qualità”, commenta Cristina Del Guasta. “Il mondo del promozionale per noi è relativamente nuovo, ma siamo certi che la nostra proposta contraddistinta da tecnologia, consolidato Know-how e servizio consulenziale possa offrire nuove opportunità agli operatori di questo mercato”.

E prima del consueto appuntamento a Viscom 2019, salotto della visual communication per eccellenza dove gli operatori verranno accolti in un’oasi votata all’innovazione tecnologica, MCA Digital offre un’occasione di aggiornamento sul tema della sostenibilità con l’evento “Impatto 0” previsto per il prossimo 4 aprile. Tutto l’evento sarà improntato sul tema dello sviluppo sostenibile, per proporre una riflessione sul futuro del settore della stampa, ma anche del nostro Paese e del mondo. Un tema particolarmente caro all’azienda, che dal 2016 con il bilancio sociale ha condiviso il suo credo in tutte le declinazioni: dall’organizzazione interna alla scelta di prodotti e materiali dall’anima green, come la tecnologia Latex di cui MCA è specialista indiscusso.