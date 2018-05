MCA Digital sigla accordo con l’americana Arlon e dà il via al “Wrapping Tour”

MCA Digital, l’esperto del Latex recentemente insignito del prestigioso premio europeo HP Best Overall Performance, consolida ulteriormente la leadership in questa tecnologia siglando un accordo commerciale con l’americana Arlon, da oltre 50 anni attiva nella produzione di materiali per Sign, Graphics e Wrapping Film. La partnership prevede la commercializzazione di innovativi supporti accuratamente selezionati da MCA e sviluppati da Arlon specificatamente per la stampa Latex. Si tratta di film monomerici, polimerici, cast e adesivi da muro, tutti con garanzia di durata certificata, ideali per grafica commerciale, promozionale, per applicazioni indoor e outdoor e per progetti che escano dall’ordinario. “Deteniamo un know how indiscusso, forte di un importante installato sul territorio nazionale che ogni giorno ci mette a contatto con gli utenti Latex, da cui raccogliamo esigenze e feedback”, spiega Cristina Del Guasta, socio fondatore MCA. “Abbiamo scelto i materiali Arlon dopo aver eseguito direttamente accurati test, con l’intento di poter offrire ai nostri clienti i migliori materiali ad oggi disponibili, capaci di potenziare ulteriormente le performance delle stampanti Latex”.

Per avviare la collaborazione, MCA Digital ha già messo a punto un piano di attività che parte dalla formazione del Sales Team. La forza vendita, infatti, sarà coinvolta in Training con i tecnici Arlon, durante i quali ai momenti teorici si alterneranno sessioni pratiche in cui sarà possibile testare direttamente la qualità di questi supporti e la facilità con cui possono essere applicati.

A seguire, il programma MCA prevede un Wrapping Tour: un fitto calendario di visite ai clienti, specializzati nel wrapping e non solo, a cui verranno spiegate in dettaglio le caratteristiche dei diversi materiali e le migliori tecniche di applicazione per ogni tipologia di superficie. “Uno dei nostri obiettivi è consolidare il posizionamento di MCA come partner di riferimento per la tecnologia Latex”, aggiunge Del Guasta – “Crediamo fortemente nel networking e nel costante dialogo con i clienti: condividere idee offre nuove concrete opportunità di business e la collaborazione con Arlon sposa pienamente questa nostra visione”.

Tra le new entry del catalogo MCA, sicuramente uno dei prodotti di punta è il SLX CAST WRAP, pellicola PREMIUM bianca lucida facilmente riposizionabile, ideale per la personalizzazione totale o parziale di veicoli e flotte aziendali. Grazie all’esclusiva FLITE Technology, consente un’adesione iniziale alla superficie molto bassa in modo da poter “scorrere” facilmente fino al posizionamento ottimale, eseguito con praticità anche da un singolo operatore.