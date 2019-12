MCA Digital: risultati da record con la tecnlogia HP Latex R2000

Colori brillanti, bianco più lucido ad alta opacità, inchiostri inodore, anima green e flusso di lavoro efficiente: questa la ricetta vincente di HP Latex R2000, il sistema rivoluzionario che rappresenta il tassello mancante dell’ampia gamma HP di cui MCA Digital è specialista indiscusso. E se la mission dell’azienda padovana è quella di “uscire dall’ordinario”, il successo riscosso con la ibrida R2000 è straordinario. 20 sistemi venduti in 15 mesi, a partire dai primi tre ordini messi già a segno a Fespa 2018 in occasione del lancio ufficiale. MCA si conferma dunque il rivenditore con l’installato di sistemi R2000 più importante in Italia e l’unico a commercializzare tutta la gamma di stampati professionali HP, compresa la serie completa HP Stitch.

“Ovviamente c’è grande soddisfazione per il risultato raggiunto da MCA con la serie R. Certamente la decennale esperienza, la profonda conoscenza della tecnologia HP Latex e il grande lavoro svolto dai tecnici di MCA, testando per conto dei clienti decine di materiali destinati alle più svariate applicazioni, ha permesso il raggiungimento di questo obiettivo”, ha commentato Stefano Casati, Key Account Manager Italia HP Graphics Solution Business.

Progettata per i produttori di cartellonistica large format, R2000 sta registrando grandi consensi anche fuori dal mondo delle arti grafiche, rispondendo efficacemente alle necessità di aziende attive nei comparti del fashion e del luxury. Tra le caratteristiche principali, infatti, la grande versatilità, che permette di realizzare applicazioni molto particolari, impreziosite dalla vivacità dei colori e dal bianco coprente degli inchiostri Latex, gli unici ad essere considerati green. Questo rende il sistema idoneo a stampe richieste da realtà con forte orientamento alla responsabilità ambientale.

“I risultati raggiunti sono sicuramente frutto di diversi fattori. Da un lato, le prestazioni di R2000 che ampliano gli orizzonti progettuali, rendendo possibili applicazioni molto innovative e che assicurano un basso impatto ambientale. Dall’altro, il lavoro del nostro team, che ha saputo far emergere le potenzialità di questa macchina. Abbiamo testato direttamente tantissimi supporti rigidi e flessibili, sperimentandone prestazioni e risultati. Questo ci ha permesso di offrire ai clienti una consulenza a valore aggiunto, suggerendo applicazioni che permettono di capitalizzare l’investimento ampliando il business” – ha spiegato Cristina Del Guasta, titolare di MCA Digital.

R2000 assicura, su supporti rigidi e flessibili, una resa colore sorprendente, grazie alle prestazioni degli inchiostri HP Latex e in particolare di HP Latex White che permette di ottenere un vero bianco lucido anche su materiali come legno, alluminio, vetro, ceramica e acrilico. Inoltre, questi inchiostri non cristallizzano e non fanno spessore, conferendo un effetto touch perfettamente liscio e non alterando la superficie di materiali, anche matt come il cartone. Gli inchiostri Latex a base d’acqua, flessibili e a lunga durata, garantiscono elevata aderenza e alta resistenza ai graffi, non si scheggiano in fase di taglio e montaggio e semplificano la laminazione. Performance che si sommano ai plus green che contraddistinguono questa tecnologia, quali assenza di odori e di emissioni nocive. Con R2000 è dunque possibile stampare applicazioni per il mondo retail, dalla cartellonistica alle vetrofanie, fino all’interior decor; e ancora, stampe per mostre ed eventi, ad uso interno ed esterno, ma anche applicazioni speciali per il manifatturiero dove R2000 va già di moda. “Ma siamo solo all’inizio”, aggiunge Casati. “La tecnologia HP Latex R ha potenzialità enormi. Comunicazione visiva, cartotecnica e soprattutto manifatturiero sono i mercati dove insieme a MCA ci focalizzeremo nei prossimi mesi”.