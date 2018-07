MCA Digital rafforza la presenza nel Nord-Ovest per la commercializzazione della nuova ibrida HP Latex R2000

La partnership tra MCA Digital e Futurgrafica si consolida con la cessione del ramo d’azienda specializzato nella commercializzazione di attrezzature per la stampa. Obiettivo: garantire una maggiore capillarità in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La forza vendite di Futurgrafica, forte di un consolidato rapporto con clienti e prospect di queste regioni, andrà dunque a potenziare la task force di MCA già attiva su tutto il territorio nazionale. “Sono alcuni anni che collaboriamo con Futurgrafica e l’ulteriore rafforzamento di questo rapporto rappresenta per noi un valore aggiunto che potremo offrire ai clienti di queste aree geografiche, soprattutto per la vendita del nuovo sistema ibrido HP Latex R2000”, commenta Cristina Del Guasta – socio fondatore MCA Digital.

L’azienda padovana, infatti, ha recentemente arricchito il proprio portfolio con la commercializzazione su tutto il territorio nazionale del nuovo sistema ibrido HP Latex R2000, il tassello mancante dell’ampia gamma HP già distribuita da MCA. Una vera innovazione tecnologica per i produttori di cartellonistica di grandi dimensioni, con luce di stampa di 2,5 metri e spessore fino a 5 cm. Inoltre, con un flusso di lavoro efficiente e grande produttività per elevati volumi, il sistema HP Latex R2000 permette di stampare su materiali rigidi e flessibili assicurando una resa colore sorprendente unitamente a tutti gli indiscussi plus della tecnologia Latex. Altro punto di forza, l’inchiostro Latex White che garantisce un vero bianco lucido anche su materiali come legno e acrilico, non alterando la superficie anche in caso di supporti matt come il cartone.

Un sistema dunque che il mercato aspettava da tempo, soprattutto i numerosi professionisti già “Latex Lover”, che apprezzano gli innumerevoli vantaggi esclusivi di questa tecnologia quali, ad esempio, assenza di odore e produttività da record. Attrezzature ben note anche allo staff di Futurgrafica, forte di un’esperienza trentennale e di un legame fidelizzato con gli operatori del territorio. “Questo accordo ci permette di potenziare la nostra forza vendite al fine di garantire una sempre maggiore capillarità. Operiamo instaurando rapporti di scambio costante con i nostri clienti, puntando sull’assistenza specializzata che siamo in grado di offrire in tutti gli step, dalla scelta del sistema all’installazione, fino alla consulenza quotidiana finalizzata a sfruttare le macchine in tutto il loro potenziale”, spiega Del Guasta. “La nuova forza vendite, già skillata sulla tecnologia Latex, si unirà al nostro team in tutti i momenti formativi che organizziamo in ottica di update e brainstorming e sarà affiancata dai nostri tecnici certificati per le fasi di installazione e manutenzione”.

In occasione della presentazione ufficiale a Fespa 2018, MCA ha annunciato diverse installazioni di Latex R2000 presso clienti italiani che stanno già lavorando con questa tecnologia. Il sistema, inoltre, è a disposizione dei clienti di MCA presso la Sala Demo di Campodarsego (PD) dove è possibile effettuare test personalizzati su appuntamento. R2000 sarà ovviamente tra i protagonisti dell’area espositiva MCA alla prossima edizione di Viscom (Milano, 18-20 ottobre 2018) dove farà il suo esordio ufficiale sul mercato italiano.