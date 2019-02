MCA Digital protagonista al MUBA di Milano per l’allestimento della mostra “La Natura”

Per trasformare un‘idea in una mostra serve un allestimento scenografico e di grande impatto, che sappia coinvolgere i sensi e la fantasia accarezzando la sfera emotiva. Il Muba – Museo dei Bambini di Milano, è il palcoscenico scelto per la mostra “La Natura” inaugurata il 24 gennaio 2019 e aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2020. Si tratta di una mostra-percorso dedicata ai più piccoli che fornisce strumenti per esplorare la natura invitandoli a giocare e scoprirla con occhi nuovi.

In linea con il concept della mostra, i materiali utilizzati per l’allestimento sono stati stampati con processi eco-friendly. In particolare, la sezione «Prato smisurato», installazione che riproduce un manto erboso con fiori e insetti, è stata realizzata in cartone alveolare stampato con l’innovativa tecnologia HP Latex R2000. Un sistema all’avanguardia che la società Newlab, azienda bresciana specializzata in stampa digitale incaricata della commessa, ha acquistato lo scorso dicembre da MCA Digital, rivenditore per eccellenza della tecnologia HP Latex. HP Latex R2000 è un sistema ibrido che permette di stampare direttamente su supporti rigidi o flessibili con una resa colore nitida e brillante, anche grazie all’inchiostro HP Latex White che assicura un vero bianco lucido anche su materiali come legno e acrilico. Il tutto va poi a sommarsi ai plus ecocompatibili che contraddistinguono la tecnologia HP Latex, quali assenza di odori e di emissioni nocive che rendono gli stampati particolarmente idonei per contesti come un’esposizione museale.

“Siamo un’azienda che investe in tecnologie di ultima generazione per poter offrire il meglio ai nostri clienti e ci posizioniamo come una delle realtà più complete nel panorama nazionale in termini di parco macchine”, commenta Giuliano Goffi – titolare di Newlab. “La nuova tecnologia HP Latex R2000 va a potenziare ulteriormente la nostra capacità produttiva, ampliando il ventaglio di applicazioni che siamo in grado di offrire”. Il sistema, già operativo dal primo giorno di installazione, si è dimostrato subito la risposta vincente per la realizzazione degli stampati destinati alla mostra “La Natura”, soprattutto per la sua capacità di garantire la sostenibilità del processo in chiave green.

Per l’acquisto delle tecnologie HP Latex, da anni l’azienda bresciana si affida a MCA Digital che vanta numerose installazioni su tutto il territorio nazionale e un team di tecnici in grado di offrire consulenza specializzata pre e post vendita. Ed è proprio dal rapporto consulenziale tra le due aziende che è maturata la scelta di puntare sul rivoluzionario sistema ibrido HP Latex R2000 “Già una decina di anni fa, Giuliano e il suo team aveva creduto nella tecnologia HP Latex acquistando la prima Latex per proseguire negli anni in questa collaborazione con l’implementazione di altri sistemi Latex, puntando sul costante potenziamento e aggiornamento tecnologico del parco installato. Per noi Newlab rappresenta un cliente innovativo e attento alle richieste del mercato che pone sempre più l’accento sugli aspetti ecologici di inchiostri, materiali e tecnologie”, commenta Cristina Del Guasta – titolare di MCA Digital. “Una fetta di mercato sempre più importante, che coinvolge anche brand a livello internazionale, chiede stampe green e inchiostri certificati atossici. Dal nostro ampio osservatorio, possiamo certamente prevedere che nei prossimi anni questa sensibilità continuerà a consolidarsi, diventando sempre più un must have”. Un trend in linea con il credo di MCA Digital fortemente orientata alla sostenibilità che viene perseguita dall’azienda padovana adottando standard ambientali e impegnandosi a minimizzare l’impronta ambientale nei processi e prodotti. “La nuova HP Latex R2000 e tutte le tecnologie Latex, grazie alle prestazioni green, sono sicuramente conformi a questo nostro obiettivo”, conclude Cristina Del Guasta.