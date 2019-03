MCA Digital invita il mondo della stampa a “Innovazione sostenibile per creare valore”

MCA Digital invita clienti e prospect a “Innovazione sostenibile per creare valore”, l’inedito evento che avrà luogo il prossimo 4 aprile presso il Fenice Green Energy Park a Padova. L’agenda, incentrata sul tema della sostenibilità, prevede momenti di training legati alle nuove opportunità economiche per le aziende e interventi sulla competitività d’impresa che offriranno una overview sugli strumenti per accelerare la transizione a nuovi modelli di business. Il tutto sarà corredato dalla condivisione di esperienze di successo di aziende che hanno puntato sulla sostenibilità per incrementare la propria proposta di valore.

L’evento è stato ideato da MCA Digital in collaborazione con HP, di cui è unico rivenditore in Italia in grado di offrire la gamma completa di soluzioni HP Latex compresa la nuova ibrida large format HP Latex R2000 e la serie HP PageWide XI fino al modello 8000 XL, la stampante monocromatica e a colori, che rappresenta ad oggi la soluzione più veloce sul mercato.

“Il nostro obiettivo è sensibilizzare gli operatori del mondo della stampa sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, per dimostrare, ancora una volta, che MCA è un partner chiave capace di associare all’ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche un approccio consulenziale votato allo sviluppo del business”, spiega Cristina Del Guasta, socio titolare di MCA Digital. “Vogliamo stimolare riflessioni fattive su quello che sarà il prossimo futuro proponendo una visione innovativa del business, che vada oltre l’obiettivo del profitto massimizzando l’impatto positivo verso la società e l’ambiente”.

Un evento dunque che rappresenta un’ulteriore conferma concreta dell’anima green di MCA, che dalla sua fondazione ha promosso diverse iniziative per sensibilizzare il settore in cui opera. Attività volte a sviluppare un cambiamento culturale globale per ridefinire il successo nel business e costruire un’economia più inclusiva e sostenibile. Tra queste il Bilancio di Sostenibilità in cui MCA ha delineato la sua anima green in tutte le declinazioni: dall’organizzazione interna alla scelta di soluzioni e materiali ecosostenibili, come la tecnologia HP Latex e gli inchiostri eco-friendly di cui è specialista indiscusso. Un impegno che l’azienda si è posta nei confronti di dipendenti, fornitori e clienti, identificando nel team coaching, nella lean production e nella diffusione di messaggi positivi i punti fondamentali della sua evoluzione.