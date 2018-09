MCA Digital amplia l’offerta con il 3D printing large format

MCA Digital, primo rivenditore attivo sul territorio nazionale specializzato in soluzioni digitali di piccolo e grande formato con un’expertise unica nella tecnologia Latex, sigla un accordo con Massivit 3D per la commercializzazione di sistemi di stampa 3D.

La nuova partnership con il marchio israeliano, in piena espansione sul mercato internazionale, prevede la commercializzazione di innovativi sistemi 3D pensati espressamente per il mondo del large format. L’esclusiva tecnologia GDP con gel a polimerizzazione UV brevettata da Massivit 3D permette infatti la realizzazione di oggetti di grandi dimensioni, fino a 180 cm, e consente una vasta gamma di applicazioni per la visualcomm come insegne e display, espositori durevoli, articoli pubblicitari, mockup, speciali frame per soft signage, channel letters, concept prototypes, fino ad allestimenti fieristici e scenografie teatrali o televisive.

L’innovazione tecnologica è da sempre parte integrante del DNA di MCA Digital. Tra le ultime novità introdotte nel portfolio, il nuovo sistema ibrido HP Latex R2000 definito il tassello mancante dell’ampia gamma HP di cui il rivenditore padovano è specialista indiscusso sul territorio nazionale. Una vera e propria rivoluzione per i produttori di cartellonistica di grandi dimensioni a cui si affianca ora la nuova opportunità offerta dalla stampa 3D firmata Massivit 3D.

“L’accordo con Massivit 3D rientra a pieno titolo nella nostra strategia di sviluppo che punta a differenziarci costantemente dai competitor rafforzando l’immagine di partner innovativo in grado di offrire sempre proposte ad alto contenuto tecnologico in ottica di ampliamento del business”, commenta il socio fondatore MCA, Cristina Del Guasta. “Lavoriamo al fianco di aziende che hanno dimostrato di possedere creatività e capacità di guardare al futuro con lungimiranza imprenditoriale. Siamo impazienti di svelare a queste aziende le nuove frontiere della stampa 3D applicata al Sign & Display ma anche a nuovi ambiti applicativi”.

Come cita il claim aziendale, MCA Digital opera ‘fuori dall’ordinario’, offrendo un valore aggiunto che va ben oltre la semplice vendita dell’attrezzatura ma comprende consulenza specializzata, servizi evoluti e un know how tecnico consolidato acquisito sul campo affrontando giornalmente le diverse sfide al fianco degli operatori.

La partnership con Massivit 3D, già attiva da settembre 2018, prevede che MCA si occupi non solo della distribuzione, ma anche del post-vendita gestendo direttamente l’installazione, la fornitura di consumabili e l’assistenza tecnica. Proprio a questo scopo il Team MCA ha già programmato un periodo di training intensivo presso l’Headquarters Massivit 3D, in cui agli interventi teorici si alterneranno sessioni pratiche sulle funzionalità dei sistemi 3D.