MCA invita alla scoperta di STAMParte: tecnologia, arte e sostenibilità

In occasione della Milano Design Week 2019, MCA Digital inaugura STAMParte, un progetto che coniuga arte e sostenibilità presentando un allestimento di grande fascino ed emozione. L’installazione, che sarà ospitata dall’8 aprile al 10 maggio presso Decor Lab – laboratorio di soluzioni e prodotti per decorazione e architettura d’interni, vede MCA capofila di un team di aziende che hanno lavorato sinergicamente per valorizzare le opere dell’artista Grey Est utilizzando i sistemi HP Latex R. L’obiettivo di STAMParte è rimuovere il confine tra tecnologia, design e cultura d’impresa. Le aziende che hanno preso parte a questa poliedrica collaborazione sono state scelte da MCA per la propensione a lavorare su progetti articolati con un approccio green. MCA insieme a Colorzenith, Win Sport, New Lab, LF Printing hanno tradotto le opere di Grey Est in decori applicati su una gamma di superfici e materiali variegati: rivestimenti murali, pavimentazioni, arredi, complementi, car wrapping, lightbox, controsoffitti e vetrine. Il risultato è un ambiente decisamente unico e particolare, che crea un connubio tra la creatività artistica e le prestazioni uniche delle stampanti HP Latex in termini di qualità, sostenibilità e flessibilità di utilizzo. Una tecnologia che dimostra ancora una volta di ampliare gli orizzonti progettuali, rendendo possibili proposte innovative, personalizzate e a basso impatto ambientale.

“A chi si occupa di interior design, contract, fashion, sempre più frequentemente viene richiesto di valorizzare uno spazio o un prodotto con modalità che esaltino l’identità che il cliente vuole trasmettere”, commenta Cristina Del Guasta, socio di MCA Digital. “Le aziende che abbiamo coinvolto in questa inedita installazione si distinguono per la capacità di parlare con i propri clienti non solo di prodotti ma di soluzioni che soddisfano la crescente richiesta di lavorare in modo sostenibile”.

Le creazioni di Grey Est, caratterizzate da pennellate di grande intensità, sono state riprodotte utilizzando la tecnologia HP Latex R su diversi supporti per riprodurre motivi decorativi di grande impatto visivo. Le sue opere, infatti, esprimono un mix unico di emozione, colore e realtà, raccontando storie in cui la vita quotidiana si mescola a fantasie senza limiti.

“Con STAMParte desideriamo incuriosire e coinvolgere i visitatori di Decor Lab, architetti, designer, art director, aziende di produzione e stampatori, che saranno invitati a guardare non solo le singole applicazioni ma potranno vivere un’esperienza” – spiega Del Guasta. “Un progetto articolato che dimostra concretamente il valore del networking, coinvolgendo oltre ai quattro clienti, anche partner tecnici quali Punto Piuma, Guandong Italia, Arlon e Massivit 3D”.