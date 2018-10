MCA Digital a Viscom con i vantagi del fattore R

“Nei tre giorni di Viscom forniremo punti di vista non scontati per migliorare la produttività aziendale con soluzioni tecnologiche intelligenti e applicazioni che possano aprire nuovi mercati. La sfida che tutti dobbiamo fronteggiare si può vincere da un lato facendo leva sulla capacità di produrre vantaggio competitivo e opportunità di innovazione, dall’altro sviluppando benessere organizzativo”. Così Cristina Del Guasta, socio fondatore di MCA Digital, spiega l’imminente partecipazione alla kermesse milanese. Il filo conduttore della presenza di MCA in fiera sarà quello che Del Guasta definisce Fattore R. “R come Responsabilità sociale d’impresa, R come la Rivoluzionaria stampante ibrida HP Latex R2000 che sarà protagonista al nostro stand”.

L’azienda, che opera in qualità di primo rivenditore attivo sul territorio nazionale specializzato in soluzioni digitali di piccolo e grande formato con un’expertise unica nella tecnologia Latex, sin dal suo esordio sul mercato si è sempre distinta per la volontà di “uscire dall’ordinario”. Non solo proponendo una gamma di prodotti sempre più ampia e diversificata, ma soprattutto approcciando la vendita con ascolto profondo, analisi dei desiderata, condivisione di consolidato know-how, messa a punto di linee produttive on demand votate a innovazione, efficienza e sostenibilità. Non solo impegni teorici, ma un vero e proprio modus operandi che nel tempo si è declinato in azioni concrete: dalla costante formazione del team interno, agli eventi per i clienti come il recente “Training esperienziale del centro stampa 4.0”, fino alla realizzazione del Bilancio di sostenibilità presentato a Viscom 2017 dove l’azienda si impegna ad una serie di azioni nel breve/medio termine volte alla Responsabilità sociale d’impresa. “Creare un buon clima lavorativo favorisce la qualità delle performance e contribuisce ad aumentare la competitività, resistere e adattarsi più velocemente ai cambiamenti dell’ambiente esterno”, commenta Del Guasta. Un approccio sicuramente premiante, riconosciuto anche da HP, di cui è Premium Partner, che ha conferito a MCA il “Best Overall Performance Award 2018” per l’area EMEA, grazie alle prestazioni eccellenti dimostrate sul fronte della vendita, ma soprattutto della creazione di valore per i clienti in termini di sviluppo del business, infrastrutture evolute dedicate al servizio, forte orientamento al vantaggio competitivo.

Il Fattore R si materializzerà nell’area espositiva MCA con la presenza dominante di HP Latex R2000, il sistema Rivoluzionario definito ‘il tassello mancante dell’ampia gamma HP’ di cui il rivenditore padovano è specialista indiscusso sul territorio nazionale. Una vera innovazione tecnologica che esprime a pieno il Fattore R su cui punta MCA: da una parte offre in particolare ai produttori di cartellonistica di grandi dimensioni una soluzione inedita ed estremamente competitiva, contraddistinta da flusso di lavoro efficiente. Dall’altra si allinea al forte orientamento alla responsabilità d’impresa, grazie all’anima green degli inchiostri Latex.

“La nostra voglia di portare innovazione in questo mercato ci anima quotidianamente ed è il motore della nostra propositività. Il Fattore R trova molte altre declinazioni che saremo lieti di presentare personalmente ai visitatori di Viscom” conclude Del Guasta.

MCA DIGITAL sarà a Viscom al Padiglione 8 Stan H01 – K08