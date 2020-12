Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA): cosa c’è di nuovo?

Con la preziosa partecipazione dei massimi esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e il coordinamento di Maira Rosa Milana, il prossimo 15 dicembre, esclusivamente in modalità webinar, si terrà l’ormai ventennale incontro sul tema MOCA, promosso da Istituto Italiano Imballaggio.

La giornata sarà articolata in 3 sessioni che, a partire dalla mattina, affronteranno il quadro genrale italiano e comunitario, declinato in quadro attuale, evoluzione dei lavori comunitari e attività di altri Stakeholder come DG SANTE, EFSA, CoE, EURL, RASFF. La seconda sessione sarà dedicata agli aspetti dei singoli materiali, dalle materie plastiche, vergini e da riciclo, alle carte, fino a metalli e leghe. L’ultima sessione sarà senz’altro particolarmente interessante e movimentata, in quanto dedicata al question time da parte delle aziende in collegamento, che potranno affrontare le problematiche pratiche aziendali, in un momento dedicato.

