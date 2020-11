Massimiliano Merlo nuovo direttore commerciale di Glunz & Jensen

Glunz & Jensen A/S ha annunciato la nomina di Massimiliano Merlo a CCO, Chief Commercial Officer. Con effetto immediato, Massimiliano assumerà la responsabilità del marketing e delle vendite globali all’interno del gruppo Glunz & Jensen.

Massimiliano entra a far parte di Glunz & Jensen con 33 anni di esperienza nel settore dell’industria grafica, avendo lavorato con leader di mercato come DuPont, Agfa, Heidelberg e Vianord Engineering. Massimiliano ha sviluppato forti capacità strategiche e di vendita nei settori della stampa offset e flessografica e ha conseguito una laurea in Economia e amministrazione aziendale presso l’UCSC di Milano, Italia.

Durante la sua carriera, Massimiliano ha sempre seguito un approccio a lungo termine, fornendo ai suoi clienti chiave un supporto tecnico costante e all’avanguardia, migliorando e rafforzando le relazioni commerciali – competenze che ora andranno a vantaggio dei clienti G&J.

“Massimiliano è una notevole acquisizione per il nostro team di gestione. La sua vasta esperienza e competenza garantiranno la crescita dei nostri clienti strategici attuali e futuri”, afferma Martin Overgaard Hansen, CEO di Glunz & Jensen A/S.

“È un onore tornare in G&J. Sono entusiasta e non vedo l’ora di lavorare con Martin e il team globale. Puntiamo a ridisegnare l’offerta e rafforzare i rapporti con i nostri clienti strategici”, afferma Massimiliano Merlo.

Massimiliano (Mass) lavorerà da Nizza, in Francia, e riporterà direttamente a Martin Overgaard Hansen.