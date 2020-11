Manter: nuova carta autoadesiva Tintoretto Pearl H+Opacity™ FSC™

Manter ha deciso di ampliare la versatilità dell’iconica gamma Tintoretto, lanciata in precedenza anche con un trattamento antimacchia ideale per l’etichettatura di profumi, cosmetici e bottiglie esclusive di olio extravergine di oliva, e offrire questa raffinata carta autoadesiva anche senza tecnologia Greaseproof. La speciale marcatura a feltro amplifica l’aspetto ricercato e la texture della carta, mentre la finitura perlescente dona un effetto unico nel suo genere risaltandone la brillantezza anche senza aggiungere ulteriori nobilitazioni.

Sin dagli albori della civiltà, miti e leggende tramandano il significato e l’importanza che le perle da sempre hanno rivestito per l’uomo, ragione per cui probabilmente vengono annoverate fra i gioielli più amati di tutti i tempi. Con la sua versatilità, purezza e stile classico e senza tempo, Tintoretto Pearl H+Opacity™ FSC™ rispecchia le qualità della perla. Il bianco perlescente di questa innovativa carta autoadesiva consente di ideare etichette che permettano a un brand di distinguersi rispetto ai concorrenti mantenendone, al tempo stesso, l’immagine premium.

Grazie alla tecnologia H+Opacity™, Tintoretto Pearl H+O FSC™ è la soluzione ideale per il settore Wine & Champagne, in grado di mantenere l’integrità delle etichette anche se immerse nel secchiello del ghiaccio. Quest’esclusiva carta consente all’etichetta di mantenere l’opacità iniziale e l’immagine premium del brand anche nelle situazioni più difficili.

Tintoretto Pearl H+O™ FSC™ può essere abbinata a SH6020 Plus™, un adesivo appositamente ideato per il settore enologico che consente di riposizionare un’etichetta applicata in modo errato entro qualche minuto dall’etichettatura, e a SH9020™, un adesivo acrilico permanente in grado di garantire un’ottima adesione in condizioni critiche di umidità e resistenza in caso di sbalzi termici.

Tintoretto Pearl H+O™ FSC™ è un’eccellente new entry nell’iconica gamma Tintoretto della collezione Manter, pensata per la creazione di etichette dallo stile classico ma contemporaneo. Per usare le parole di Jackie Kennedy, icona di stile riconosciuta in tutto il mondo, “Le perle sono sempre una scelta azzeccata”.