Manroland Latina è il nuovo agente OMET in Messico

OMET sta crescendo a livello globale, con installazioni di macchine da stampa a nastro stretto e medio per etichette e imballaggi flessibili in tutti i continenti. Con l’obiettivo di crescere ulteriormente e rafforzare la sua presenza in Messico, OMET ha recentemente firmato un accordo di collaborazione con un nuovo agente, Manroland Latina.

La società, che ha sede principale in Germania, è un nome noto del settore e da oltre 60 anni fornisce alle aziende del Paese macchine da stampa, attrezzature e materiali di consumo.

César Domínguez, direttore generale di Manroland Latina, ha dichiarato: “OMET è leader nel settore delle etichette e del packaging a nastro stretto e medio, fornisce le migliori soluzioni disponibili sul mercato. Siamo entusiasti di creare una nuova business unit dedicata a questo settore, che ci permette di completare la nostra offerta attuale. Riteniamo che le macchine OMET soddisfino i nostri alti requisiti di qualità e produttività. Entrambe le società, Manroland Sheetfed e OMET condividono la stessa filosofia di approccio al cliente”.

Hans Ramón Hofmann, direttore della nuova business unit, ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta di tornare in questo mercato con macchine di qualità e tecnologia eccezionali. Saremo in grado di competere ai massimi livelli in un settore molto esigente, con un basso costo di struttura e un eccellente rapporto qualità-prezzo”.

Manroland Latina è una consociata in Messico di Manroland Sheetfed, conta 45 dipendenti impiegati soprattutto nell’assistenza, nelle vendite di attrezzature e materiali di consumo, e nell’amministrazione. E’ presente a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey.