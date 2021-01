Maggiore libertà creativa per i produttori di espositori per punti vendita

Esko ha presentato un innovativo utensile VariAngle per la gamma di tavoli Kongsberg C e XP per la finitura digitale. VariAngle garantisce tagli a ogni angolazione compresa tra 0o e 60o a velocità elevate, offrendo completa libertà nella progettazione di espositori 3D creativi e velocizzando sia la configurazione che il taglio.

“Con il nuovo utensile VariAngle, i tavoli Kongsberg C e XP esistenti sono completamente autosufficienti e capaci di garantire qualsiasi progetto creativo”, ha dichiarato Knut Johansen, responsabile prodotti per la finitura digitale. “A differenza di quanto accade con tavoli di finitura di altre marche, l’impiego di VariAngle elimina la necessità di fermare la produzione quando si sostituiscono gli utensili, riducendo nettamente il tempo di configurazione e aumentando la velocità di taglio.

“Altri tavoli di finitura tagliano con una lama ad angolo fisso, rendendo necessaria la sostituzione degli utensili per tagliare ad angolazioni differenti”, spiega Johansen. “Talvolta, il processo di produzione può richiedere tre o anche quattro utensili di taglio diversi, ma con VariAngle, Esko ha sviluppato un unico utensile che taglia linee rette a qualsiasi angolo in incrementi compresi tra 0o e 60o e fino a 100m/min., una straordinaria innovazione per il settore.

“Oltre alle nuove funzionalità 3D di ArtiosCAD, il software di disegno strutturale per imballaggi targato Esko, l’utensile automatico intelligente VariAngle garantisce un nuovo livello di creatività”, aggiunge Johansen.

“Soprattutto, oltre a fornire un’eccellente qualità di taglio alle massime velocità possibili, il comportamento dell’utensile viene definito direttamente nel software di disegno strutturale ArtiosCAD di Esko, pertantonon è necessario alcun intervento dell’operatore al tavolo di taglio; in questo modo, si ottiene un incremento della produttività di un ulteriore 25%.

“Grazie al nuovo utensile abbinato alle funzionalità di supporto in ArtiosCAD, è possibile avere una totale libertà nel disegno. Per la prima volta in assoluto, i produttori possono eseguire intagli a V a 60 gradi per la creazione di colonne triangolari, operazione finora impossibile poiché nessuna macchina sul mercato riesce a tagliare ad un angolo maggiore di 45 gradi. È possibile tagliare anche curve angolate, a seconda delle dimensioni del raggio”, sottolinea Johansen.

“Abbiamo così più efficienza e più libertà creativa per i disegnatori. L’utensile si può anche adattare alle macchine Kongsberg C e XP già esistenti: per questo VariAngle rappresenta una grande innovazione per i produttori di insegne ed espositori, in un settore che diventa di giorno in giorno più competitivo”, conclude Knut Johansen.