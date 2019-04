Consultec Srl: cuore e mente per la cartotecnica

Eccellenza tecnologica altamente specializzata nella vendita e gestione post vendita per le “Piega-incollatrici” dal piccolo formato (650) al maxi (3.200) con tutta la gamma intermedia. Fornitura di linee complete di doppio introduttore – piegaincolla – raccoglitore automatico. Fornitura di macchine sia nuove che usate revisionate e garantite. Supporto tecnico dedicato sia per le attività di post-vendita che per lo sviluppo ed implementazione delle macchine e linee esistenti con la possibilità di fornitura anche dei dispositivi addizionali opzionali disgiunti dalla vendita dalla macchina completa

Consultec s.r.l. è stata costituita nel 2014 in sostituzione della Zetcom sas. È il frutto dell’ intuizione dei due soci fondatori, Graziano Zava e Salvatore Gualtieri, che hanno fuso le rispettive professionalità ed esperienze per lo sviluppo ed il successo di un’unica impresa.

Il “core business” deriva dall’esperienza pluridecennale di Graziano Zava ben conosciuto nel campo delle macchine per la cartotecnica ed in particolare delle piegaincollatrici. La presenza e conoscenza creatasi sul mercato internazionale è dovuta alle prestazioni di consulenza tecnica e commerciale per vendita ed assistenza di macchine piega incollatrici sia nuove, in esclusiva DGM Machinery, che usate, di occasione, ma sempre “revisionate e garantite”. La possibilità di aggiunta di dispositivi tecnici opzionali, altamente performanti di propria costruzione, permettono di ottimizzare i processi produttivi secondo le esigenze e le richieste della clientela.)

Grazie all’accordo raggiunto nel 2017 di “partnerariato” con la società Mega Service s.r.l., di cui Consultec srl detiene la esclusiva mondiale, l’offerta si è ampliata permettendo di arrivare ad offrire sul mercato linee complete ed automatizzate.

Il “Caricatore automatico a doppia introduzione” e tutta la gamma di sistemi di raccolta “Colt” di nuova generazione permettono il completamento della fornitura automatizzata delle nostre linee di piega incollatura, che già includevano tutti i dispositivi opzionali “retrofit” da applicare su tutte le macchine esistenti, quali i pareggiatori, sistemi di controllo (colla, codice braille) e, molto importante, il dispositivo di impressione Braille. L’equipe di personale specializzato con l’impiego di tecnici professionisti in ambito meccanico, elettrico, elettronico e software consentono le soluzioni più idonee ed affidabili per il superamento di tutte le problematiche operative e lo sviluppo di soluzioni tecnicamente avanzate.

La grande esperienza derivante dalla unione delle forze di Consultec srl con Mega Service srl ha portato a creare e consolidare un gruppo capace di soddisfare il mercato con macchine nuove, innovative, atte a risolvere le problematiche di ogni produttore di scatole, garantendo un servizio assistenza e post vendita immediato e accurato, già conosciuto e molto apprezzato nel territorio europeo.

Questa unione ha portato di fatto ad avere un gruppo compatto di tecnici meccanici, elettrici ed elettronici ed un ufficio tecnico unico, centralizzato, per la progettazione rendendo più flessibili tutte le attività di ricerca e sviluppo. Inoltre la centralizzazione dell’ufficio per la gestione, il coordinamento e gli acquisti sta rivelandosi fondamentale ed ottimizza tutti i costi di gestione.

Con l’impiego di queste nuove tecnologie è stata data una soluzione alle recenti normative europee riguardanti i lavori ripetitivi, usuranti e alle malattie professionali.

Tutti i prodotti sono costruiti e commercializzati unitamente dalle due società, garantiti e certificati CE (2006/42) e sono dotati delle caratteristiche richieste dalla procedura di “Industria 4.0”.