Luigi Cerutti, nuovo Executive Assistant del Presidente e CEO Giancarlo Cerutti: innovazioni in vista per l’azienda di famiglia!

Da pochi mesi entrato a far parte dell’azienda di famiglia, dove con la sorella Costanza rappresentano la quarta generazione, Luigi Cerutti, il cui background è focalizzato sui processi e tecnologie digitali, lavorerà per trasferire in azienda i concetti di smart technology e digital revolution.

Luigi, è entrato in azienda poco più di sei mesi fa, con l’obiettivo di imparare il più velocemente possibile tutto quello che c’è da sapere sul mondo Cerutti ma anche e soprattutto per portare l’esperienza che ha fatto nel suo precedente lavoro. Cosa ne pensa di questo primo periodo?

“È bellissimo far parte della Cerutti e rappresentare insieme a mia sorella Costanza la quarta generazione di questa storia imprenditoriale. Devo dire che trovo persone con una vasta esperienza e un reale desiderio di migliorare sé stessi e i nostri prodotti e soluzioni. Davanti a noi vedo grandi sfide ma dopo circa sei mesi posso dire che siamo pronti ad affrontarle con energia e thinking positive!”

Nuove energie e idee, un approccio smart al modo di lavorare: tutti fattori chiave per innovare un’azienda. Pensa che il suo background sarà utile? Su quali novità sta lavorando?

“Il mio background è focalizzato sulle tecnologie digitali. Ho trascorso cinque anni lavorando in un’azienda di questo settore, ideando scenari di business per gli editori che operano nel mondo della stampa digitale. Credo fermamente che nuove soluzioni potrebbero scaturire proprio dalla contaminazione delle competenze. Ecco perché sono convinto che trasferire un approccio digitale a un’azienda meccanica e manifatturiera porterà dei vantaggi, anche in tempi brevi! In questo momento sono coinvolto nella ridefinizione e nella trasformazione del servizio post-vendita, che rappresenterà un punto di svolta fondamentale nella nostra strategia e nel modo di affrontare il mercato”.

È stato nominato CEO della Cerutti Service Company 24/7 e responsabile del Servizio Ricambi. Quali novità state lanciando in questo campo?

“Il 2018 sarà l’anno del lancio di una nuova piattaforma interamente digitale dedicata al servizio 24/7. Il cliente potrà utilizzare, tramite uno specifico accesso riservato, diverse funzioni, come ad esempio:

• un back-office 24/7 rinnovato dove sarà in grado di controllare e seguire l’andamento della sua linea;

• un sito Web in cui consultare le macchine selezionate in base al loro numero d’ordine e recuperare tutti i disegni tecnici relativi, instaurando così un processo end-to-end digitale completo per ordinare un ricambio specifico;

• una dashboard appositamente progettata per consultare e analizzare tutti i dati principali provenienti in tempo reale dalla macchina grazie a una rete di sensori IoT.”