La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di oggi lunedì 5 ottobre 2020, e come si legge nel comunicato diramato da Heidelberg Italia, si tratta di una risoluzione consensuale, ma in linea con la politica di riduzione del management da parte del costruttore tedesco. Il comunicato recita: “Il dott. Luca Fattorossi, in data 3 ottobre 2020, ha risolto consensualmente il suo rapporto di lavoro con Heidelberg Italia.

La scelta del Dott. Fattorossi rientra nella sua decisione di intraprendere nuove opportunità lavorative ed è in linea con il progetto HD di riduzione della linea di management.

Al Dott. Fattorossi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la qualità del lavoro svolto in oltre vent’anni di collaborazione con HIT e gli facciamo i nostri migliori auguri per il suo futuro.