Lombardi: successo per il finishing ibrido di etichette

Soddisfazione e interesse per gli oltre 80 etichettifici che hanno visitato il primo show room aziendale di Lombardi per seguire i lavori di due innovazioni nella stampa e finishing ibrido di etichette.

Per tre giornate i luminosi locali di Lombardi Converting Machinery a Brescia hanno ospitato stampatori di etichette provenienti non solo da diverse regioni d’Italia, per assistere dal vivo a tutte le potenzialità del finishing digitale i della stampa flexo ibrida.

A seguito della partnership con Domino, Lombardi aveva lanciato al Labelexpo 2017 la soluzione ibrida flexo digitale: stampa digitale inkjet UV con il sistema Digistar Inkjet di Domino comprendente 2 teste per il bianco seguite da quadricromia, estendibile alla eptacromia. All’uscita un gruppo semirotativo flexo UV per la vernice a tavola piena o un colore Pantone, e un gruppo di lamina a freddo, posizionabile tramite rotaia tra qualsiasi gruppo colore.

Con larghezza di banda 350 mm, Digistar Inkjet lavora con uno svolgitore a 700 metri al minuto e la sua configurazione modulare può essere modificata in funzione delle esigenze specifiche di ciascun cliente. Tutti i visitatori hanno apprezzato la qualità del lavoro svolto durante le tre giornate.

Synchroline

Altra attrazione delle tre giornate, è stata l’ammiraglia di Lombardi, la Synchroline, definita dai clienti la ‘macchina universale’ per la sua flessibilità e l’elettronica ‘intelligente’.

La Synchroline 430 full servo automatic flexo è stata mostrata in una configurazione particolare: 8 gruppi flexo UV, seguiti da Bravo, il gruppo serigrafico piano in linea brevetto Lombardi, qui utilizzato per aggiungere una vernice spessorata a registro, e un gruppo Toro in linea per l’applicazione del foil a caldo, dotato di sistema ‘foil saver’ per ridurre il consumo della lamina. Una soluzione è stata molto apprezzata anche come modulo ideale per applicazioni in rilievo.

Bravo e Toro sono i due moduli di nobilitazione sviluppati da Lombardi che avevano già riscontrato notevole successo e interesse a livello internazionale al Labelexpo di Bruxelles nel settembre 2017.

In uscita la fustellatura rotativa Gap kontrol di Wink, con il contro cilindro regolabile che permette di poter fustellare con facilità materiali e supporti anche sottili. I controlli di registro e della qualità di stampa sono stati affidati al nuovo sistema LYNEX-S di Grafikontrol dotato di telecamera lineare per l’ispezione al 100% sull’intera larghezza nastro e formato stampa.

Con questo show room, che è stato il primo di una serie, i molti etichettifici italiani presenti hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza delle tecnologie sviluppate da Lombardi Converting Machinery nei suoi 30 anni di attività.