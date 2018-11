Lombardi presente per la prima volta a Label Expo India con due macchine

Lombardi Converting Machinery e il suo distributore ufficiale in India Vinsak, hanno deciso di presentare ben due macchine da stampa di ultima generazione alla prossima edizione di Label Expo India dal 22 al 25 novembre dove il costruttore bresciano esporrà per la prima volta una Synchroline 430 e una Synchroline 530, dedicate al settore della stampa di etichette e packaging, sempre in cerca la massima versatilità e possibilità di lavorare su un’ampia gamma di materiali flessibili.

La Synchroline 430 mm sarà esposta con il gruppo in piano “Toro” per hot foil e speciale applicazione per ologrammi, ma che può essere utilizzato anche per taglio e cordonatura di scatole di cartone.

La Synchroline 530 mm sarà configurata a 8 colori con un gruppo multi-layer che eseguirà imballaggi flessibili ed etichette a 3 strati, comunemente utilizzate per il packaging cosmetico e farmaceutico.

Per il mercato indiano e asiatico in generale, sarà un momento di ridefinizione dei paradigmi in quanto è la prima volta che a un evento nella regione, un costruttore europeo di macchine a banda stretta si presenta con una potente abbinata del genere.Gli ologrammi sono una caratteristica di finitura sempre più richiesta per la nobilitazione delle etichette. Inoltre, gli ologrammi possono essere utilizzati per offrire straordinarie funzionalità di sicurezza combinati con altre tecnologie di stampa, quali serigrafia, goffratura e altro. L’unità ‘Toro’ applica ologrammi, così come hot foil e goffratura in linea, con una singola operazione alla massima velocità e con una precisione del registro mai vista prima.

Le etichette multistrato sono spesso utilizzate per applicazioni farmaceutiche e per etichette medicali, in particolare quando le normative richiedono che le informazioni sul prodotto rimangano intatte per tutta la durata del prodotto.

Ma ci sono altre applicazioni molto utili e richieste. Con un’etichetta multistrato, il cliente può anche aggiungere ricette sulle etichette degli alimenti, offrire istruzioni dettagliate, fornire informazioni multilingue, attirare gli acquirenti con l’aggiunta di coupon, e visualizzare testi voluti dalla legge. L’unità multi-layer ‘made in Lombardi’ è in grado di dare valore e maggiori opportunità al business del cliente in quanto può fornire fino a 4 strati stampati.