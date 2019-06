Nuova rappresentanza sul mercato spagnolo per Lombardi Converting Machinery

L’accordo di rappresentanza siglato tra Lombardi Converting Machinery e Lapeyra & Taltavull, conferma l’ingresso dell’azienda italiana nel mondo globale dei big del converting.

L’accordo è stato siglato con Lapeyra & Taltavull, la più importante azienda di rappresentanze grafiche in Spagna. Da 80 anni attiva nel settore della stampa e del converting, Lapeyra & Taltavull rappresenta i più prestigiosi costruttori di macchine e attrezzature, tra cui Windmoller&Hölscher per la flexo a tamburo centrale, Codimag per le macchine offset a secco a bobina, Grafotronic l’azienda svedese specializzata in finishing digitale e ispezione e, in passato, il colosso Gallus.

L’azienda spagnola, con sedi principali a Barcellona e Madrid, è attiva nei settori della stampa e del packaging – imballaggio flessibile, etichette, cartone e cartone ondulato – per le industrie farmaceutica, chimica, cosmetica e alimentare.

La filosofia di Lapeyra & Taltavull, è fin dall’inizio quella di fornire le migliori tecnologie del

momento al mondo del packaging e della comunicazione grafica. Per questo motivo ora ha voluto inserire Lombardi Converting Machinery nel proprio portafoglio.

«Una scelta – ha detto Xavier Heredia presidente di Lapeyra & Taltavull – che abbiamo condiviso dopo aver valutato l’elevata tecnologia e affidabilità delle macchine Lombardi, del resto già ben presente nel mercato spagnolo».

«È per noi motivo di orgoglio – ha dichiarato Claudio Lombardi, presidente e fondatore dell’azienda italiana – aver trovato in Lapeyra & Taltavull un partner così prestigioso ,che ci permetterà di rivolgerci alle grandi aziende di stampa del territorio con le nostre macchine a tecnologia modulare avanzata».

Tra i punti a favore dell’azienda bresciana è la modularità delle macchine. Questa modularità permette al convertitore di disporre di una vasta gamma di opzioni, come la stampa ibrida flexo e digitale, i moduli rotocalco, serigrafici, di embossing e stampa a caldo. Oltre ai sistemi di finitura in linea, che permettono agli stampatori di completare le linee in base alle proprie esigenze anche in tempi successivi.

Con questo accordo Lombardi Converting Machinery dimostra ancora una volta la propria

vocazione internazionale, non con semplici agenti, ma tramite aziende di rappresentanza consolidate nel proprio settore e nel proprio Paese.