Liyu Italia sarà presente all’Expo della Pubblicità (Catania, 18-20 aprile 2020)

A pochi giorni dall’Open House organizzato presso la sede di Peschiera Borromeo, il team di Liyu Italia si sta preparando a partire alla volta della Sicilia dove, in collaborazione con il distributore ufficiale per il Sud Italia ASI D.G., porterà una ventata di innovazione tecnologica a Expo della Pubblicità (Catania, 18-20 aprile 2020 queste le nuove date dell’evento, posticipate di qualche giorno rispetto alla programmazione iniziale a causa dei ben noti problemi causati dal Coronavirus).

L’evento, giunto alla 14esima edizione, chiama a raccolta i professionisti di settore proveniente da Sicilia, Calabria e Malta, a cui offre l’eccellenza in ambito di oggettistica pubblicitaria, tessile promozionale, tecnologie per la stampa e la personalizzazione.

ASI, punto di riferimento per il Mezzogiorno nel settore delle arti grafiche, sarà presente con uno stand totalmente dedicato all’innovazione tecnologica targata Liyu – rivoluzionario brand, in pochi anni affermatosi tra i leader mondiali nella produzione di stampanti digitali large format. In particolare, verranno presentate in anteprima due soluzioni: la nuova flatbed Platinum KC-LED 2512 e la stampante ecosolvente Platinum PZG, entrambe certificate per l’industria 4.0 e contraddistinte da tecnologia Made in Europe, elettronica proprietaria e competitività dei costi di produzione.

Ideale per lavorazioni ad alte velocità con elevata qualità di stampa, Platinum KC-LED 2512 stampa fino a 2880 dpi anche in esacromia per passaggi tonali e resa cromatica eccellenti. Il processo è facilitato dal piano di lavoro aspirato, dotato di motore inverter che permette di spostare agilmente i materiali anche molto pesanti e di mantenerli ben fissati durante la stampa vera e propria. Le lampade UV-LED garantiscono un’asciugatura immediata per poter passare alla lavorazione successiva. Disponibile nei due formati 3050×2050 mm e 2500×1250 mm, KC-LED viene configurata on demand per rispondere perfettamente alle specifiche esigenze produttive del singolo cliente e può essere upgradata nel tempo in base alla crescita dei volumi. Con KC-LED 2512 è dunque possibile stampare materiali rigidi di ogni tipologia, dal classico forex a supporti speciali come legno, vetro, alluminio, fino a pelle ed ecopelle. Per la stampa di materiali in rotolo a velocità elevata, ASI presenta ai visitatori di Expo della Pubblicità la roll to roll ecosolvente Platinum PZG targata Liyu, disponibile nei due modelli Printer, che raggiunge la risoluzione di 2880 dpi, e Speed che punta alla massima produttività fino a 210mq/h.

Nell’area espositiva ASI/Liyu Italia verranno effettuate dimostrazioni di stampa sui diversi supporti, che metteranno in risalto le capacità produttive di queste soluzioni. Successivamente, le due stampanti verranno installate presso ASI Training Lab, una sala demo di oltre 400 mq a Martinafranca, dove i clienti del Mezzogiorno potranno organizzare test personalizzati per approfondire le prestazioni uniche di queste tecnologie, avvalendosi della consulenza pre-vendita e dell’assistenza post-vendita del team ASI in collaborazione con Liyu Italia.