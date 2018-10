Liyu Italia: a Viscom le ultime novità della gamma di stampanti industriali

Liyu Italia cala il poker e fissa il quarto appuntamento in soli 12 mesi con clienti e prospect italiani. Dopo l’esordio ufficiale a Viscom 2017 e il successo riscosso sui palcoscenici di Mecspe e Print4All, il rivoluzionario brand di Hefei si appresta a conquistare anche l’edizione 2018 della kermesse milanese con le ultime novità della sua ricca gamma di stampanti industriali. Ma non solo. Liyu rilancia e raddoppia la presenza in fiera al fianco del suo più importante dealer italiano, il Gruppo Colorcopy, che ospiterà presso il proprio stand alcuni dei sistemi Liyu di ultima generazione.

Il team e i tecnici specializzati di Liyu Italia saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le caratteristiche delle stampanti in mostra, tutte corredate da tecnologie all’avanguardia, elettronica Panasonic e testine industriali Konica Minolta 1024i. Tra i sistemi Liyu presenti allo stand la flatbed UV per i mercati industriali con luce fino a 3050×2050 mm ed eccezionale velocità fino a 200 mq/h, ideale per applicazioni su vetro e interior design. Questo sistema è disponibile anche nella versione con tecnologia UV-LED per il mondo della visualcom. Nell’area espositiva Liyu, inoltre, sarà presente l’ampio portfolio di sistemi roll-to-roll large format, tutti con luce fino a 3200 mm dotati di tecnologia UV-LED (velocità fino a 120 mq/h) oppure Eco-solvente dalle straordinarie prestazioni oltre i 200 mq/h. E ancora, il sistema di stampa diretta su tessuto con finissaggio in linea, disponibile nelle due configurazioni con inchiostri sublimatici o con inchiostri pigmentati.

Tanti modelli per altrettante esigenze di stampa, tutti accomunati dagli eccezionali plus che contraddistinguono le proposte Liyu: engineering, design avveniristico, upgradabilità, risoluzione fotografica e un rapporto prezzo/prestazioni senza precedenti. I clienti italiani, inoltre, possono contare sulla consulenza pre-vendita e assistenza post-vendita offerte dal team Liyu Italia, con sede e showroom a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, che fornisce direttamente i pezzi di ricambio e opera in stretta collaborazione con i rivenditori autorizzati, tra cui Colorcopy per tutto il nord e il centro Italia.

A ulteriore garanzia dell’affidabilità dei suoi sistemi, il know how più che ventennale del brand, nato in Cina nel 1993. Negli anni Liyu ha fatto dell’R&D il suo punto di forza proponendosi come leader mondiale nel settore delle stampanti di grande formato. La sede internazionale, situata presso il Nuovo Centro Tecnologico di Hefei, si sviluppa su un’area produttiva di oltre 20.000 mq il cui fiore all’occhiello è proprio il vasto reparto dedicato alla progettazione di nuove tecnologie. Qui il team di ingegneri lavora in stretta collaborazione con i colleghi europei per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei prodotti, occupandosi sia della parte meccanica che del software, con particolare attenzione al controllo qualità. Liyu, inoltre, collabora attivamente con numerose facoltà di scienze e tecnologia dei principali atenei cinesi, tra cui la rinomata università di Beijing. Non stupiscono quindi il crescente interesse tra gli operatori italiani e le numerose installazioni già messe a segno sul territorio nazionale.

