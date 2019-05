CPA (Acimga) promuove gli eventi del gruppo Propak per l’Italia nel settore printing e converting

Il Centro Promozionale Acimga (CPA) è diventato l’agente per la promozione e la vendita degli spazi delle fiere Propak. L’accordo riguarda le aziende sul territorio italiano del settore del printing e converting.

Nei prossimi mesi, quindi, CPA provvederà a promuovere le fiere estere che ricadono sotto il cappello Propak, un marchio storico che riunisce in una sola manifestazione tutta la filiera del processing, filling e packaging. CPA si occuperà nello specifico di Propak Cina 2019 (19-21 giugno), Propak Myanmar 2019 (12-14 settembre), Propak India 2019 (21-23 ottobre) e Propak Filippine 2020 (5-7 febbraio).

“Le Propak sono una grande vetrina per le aziende del nostro settore e si svolgono in mercati particolarmente interessanti per il comparto del printing e il converting – spiega Andrea Briganti amministratore delegato di CPA -. Questo accordo nasce per promuovere e sostenere l’internazionalizzazione delle aziende italiane, aiutarle ad affermarsi in determinati mercati esteri e, in ultima analisi, a crescere. Un ulteriore strumento che si aggiunge alle PRINTECH, il brand fieristico realizzato in collaborazione con UBM ALLWORLD e dedicato ai Paesi del Sud-Est Asiatico. Le Propak vanno a sommarsi alle Printech, offrendo così alle aziende del settore un ventaglio di possibilità completo per competere sui mercati esteri”.

C.P.A. CENTRO PROMOZIONALE ACIMGA SPA è la società di servizi detenuta al 100% da ACIMGA, che organizza e sviluppa le attività per nome e per conto dell’Associazione. CPA spa è indipendente nella governance dall’Associazione e per Statuto può offrire servizi a imprese, Organizzazioni e Reti d’Impresa.