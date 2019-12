L’imballaggio Attivo di Bestack è fra i vincitori della decima edizione del Premio Non Sprecare

Non è una confezione per frutta e verdura qualunque. È un imballaggio sostenibile e innovativo, in grado di proteggere il prodotto e di farlo sentire come se fosse ancora nel suo habitat naturale, attaccato alla pianta. Ed è un packaging attivo, nel senso letterale del termine: ha infatti un ruolo da protagonista nella lotta allo spreco alimentare, riducendo sensibilmente gli scarti. Stiamo parlando dell’imballaggio Attivo di Bestack, la confezione in cartone ondulato nata da un brevetto che il consorzio forlivese – che riunisce i produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta – ha brevettato insieme all’Università di Bologna, dopo sette anni di studi e ricerche. I risultati parlano chiaro: se consideriamo i consumi di ortofrutta nel nostro Paese, grazie a questo packaging ogni anno 800 mila tonnellate di prodotti freschi potrebbero evitare di finire nella spazzatura.

L’imballaggio Attivo di Bestack è uno dei progetti vincitori della X edizione del Premio Non Sprecare, iniziativa nata da un’idea di Antonio Galdo, giornalista e scrittore italiano, in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli, ateneo in prima linea nella promozione di attività e cultura green oriented e sostenibile. In un’aula gremita da oltre 400 studenti provenienti da tutta Italia, giovedì 28 novembre a Roma, presso la sede Luiss di viale Romania, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della decima edizione, che ha messo in luce le tante iniziative dal basso che aggregano cittadini e associazioni, pronti a mettersi in gioco e a prendersi cura dell’ambiente e del proprio territorio. Bestack ha ritirato il premio assegnato dalla giuria nella categoria Imprese. L’innovazione dell’imballaggio in cartone ondulato Attivo è rappresentata dalla sua capacità di allungare la vita di scaffale dei prodotti ortofrutticoli: se conservati nella speciale confezione di Bestack, infatti, questi guadagnano fino a 48 ore di freschezza in più rispetto ai prodotti ortofrutticoli conservati in tipologie tradizionali di imballaggio.