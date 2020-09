L’edizione 2020 del Carton E-vent & Awards è aperta a tutti

In seguito al rinvio del Congresso ECMA 2020, Pro Carton ed ECMA hanno annunciato la presentazione del primo evento virtuale congiunto, il “Carton E-vent & Awards” del 7 ottobre 2020. L’evento verrà trasmesso in streaming online dall’Awards Centre di Vienna, a partire dalle ore 15.00 CET e tutti sono invitati ad assistere.

ì

Lo speciale evento virtuale sarà una celebrazione dei premi 2020 nel settore del cartone, compresi l’European Carton Excellence Awards, il Pro Carton Young Designers Award e, novità dell’anno, il Pro Carton Students Video Award. Inoltre, tra i relatori sarà presente una nota celebrità per divertire e ispirare gli spettatori a seguire i propri sogni.

Vi saranno inoltre quiz, video e interazione con i vincitori dei premi per creare uno spettacolo unico, informativo ed esaltante.

Di norma la cerimonia è riservata ai dirigenti senior e ai decision maker del settore pan-europeo del cartone, unitamente ai concorrenti per i premi, ma l’evento virtuale sarà per la prima volta aperto a tutti, quindi sono benvenuti studenti, insegnati, titolari di marchi, media nonché amici e associati dei membri di Pro Carton ed ECMA. L’European Carton Excellence Awards riconoscerà le migliori confezioni in cartone realizzate con materiali vergini e riciclati e culminerà nell’assegnazione del premio alla confezione in cartone dell’anno, vinto nel 2019 da PrintPark e Metsä Board con la loro splendida confezione per profumi Gabrini In Love.

Per dimostrare la generosità del settore europeo del cartone in un anno difficile per molti, il Carton E-vent sosterrà l’impegno dell’UNHCR (United Nations Refugee Agency) e il suo lavoro associato al Covid-19 con una donazione in beneficenza.

“Questo è stato un anno straordinario, che a causa del rinvio del Congresso ECMA 2020 richiedeva un evento straordinario. Puntiamo a presentare un evento virtuale di prima categoria invece della cerimonia in presenza, per la prima volta aperto a tutti. Chiunque desideri partecipare al divertimento e scoprire chi ha ricevuto gli ultimi riconoscimenti nel settore europeo del cartone può collegarsi online il 7 ottobre!”, ha detto Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton.